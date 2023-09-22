مع اقتراب الشتاء.. التطعيم ضد الإنفلونزا ضروري لـ 4 الفئات

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أسابيع قليلة ونودع فصل الصيف ويهل علينا فصل الشتاء وبرودة الطقس، التي ترتبط بأمراض الأنفلونزا خاصة الأنفلونزا الموسمية.

وفي هذا السياق أوصت لجنة التطعيم الدائمة التابعة لمعهد روبرت كوخ بألمانيا بالتطعيم السنوي ضد الإنفلونزا لهذه المجموعات من الأشخاص. اضافة اعلان





التطعيم ضروري لـ 4 الفئات



أفضل موعد لتلقي التطعيم



- كبار السن، نظراً لضعف جهاز المناعة مع التقدم في العمر.- أصحاب الأمراض المزمنة مثل داء السكري وأمراض القلب والكبد والكلى ونقص المناعة والأمراض العصبية مثل التصلب المتعدد.- الحوامل اعتباراً من الثلث الثاني من الحمل. وفي حالة المعاناة من مرض مزمن، فينبغي تلقي التطعيم في الثلث الأول من الحمل.- الأطفال الصغار اعتباراً من عمر 6 شهور.وأوضحت اللجنة أن الإنفلونزا قد تتخذ مساراً خطيراً لدى هؤلاء الأشخاص، وتؤدي إلى الإصابة بمرض الالتهاب الرئوي الخطير.وتابعت اللجنة أن أفضل موعد لتلقي التطعيم ضد الإنفلونزا هو في الفترة بين أكتوبر ومنتصف ديسمبر، علماً بأن الفعالية الكاملة للقاح تتوفر في غضون أسبوعين من تلقيه، في حين أن هذه الفعالية تتلاشى بعد 5 إلى 6 شهور.وأشارت اللجنة إلى أن التطعيم ضد الإنفلونزا لا يعد مناسباً للأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه أحد مكونات اللقاح مثل بروتين الدجاج.ونصحت اللجنة بتأجيل تلقي التطعيم في حالة المعاناة من عدوى شديدة ترتفع معها درجة حرارة الجسم إلى 38.5 درجة مئوية على الأقل.