أصحاب فصيلة الدم هذه أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية

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توصلت الأبحاث إلى أن الأشخاص أصحاب فصيلة الدم A هم الأكثر معرضون للإصابة بسكتة دماغية قبل سن الستين مقارنة بالذين لديهم فصائل دم أخرى. اضافة اعلان





فصائل الدم الرئيسية



فصيلة الدم A



السكتة الدماغية



فصيلة الدم B



وهناك أربعة فصائل رئيسية من الدم: A وB وAB وO. تعتمد فصيلة الدم (تعرف أيضا بمجموعات الدم أو أنواع الدم) لدينا على مستضدات معينة، وهي جزيئات تحفز الاستجابة المناعية، والموجودة خارج خلايا الدم الحمراء.وحتى ضمن فصائل الدم الرئيسية هذه، هناك اختلافات طفيفة تنشأ من طفرات في الجينات المسؤولة.وكشف باحثون في علم الجينوم عن علاقة واضحة بين الجين الخاص بالمجموعة الفرعية A1 والسكتة الدماغية المبكرة.واستند الباحثون إلى بيانات من 48 دراسة وراثية، شملت ما يقرب من 17 ألف مصاب بسكتة دماغية وما يقارب 600 ألف شخص غير مصابين بالسكتة الدماغية. وتتراوح أعمار جميع المشاركين بين 18 و59 عاما.ووفقًا الدراسة، فإن الذين لديهم فصيلة الدم A هم أكثر عرضة بنسبة 16% للإصابة بالسكتة الدماغية قبل سن الستين، مقارنة بأي شخص مع فصيلة دم أخرى، بحسب موقع "روسيا اليوم".أما أولئك الذين لديهم جين المجموعة O1، فقد كان الخطر لديهم أقل بنسبة 12%، وفق ما نشرت مجلة "نيورولوجي".وقال الباحثون إن المخاطر المتزايدة، حتى بالنسبة لفصيلة الدم A، كانت متواضعة ويجب ألا تتسبب في القلق ولا تتطلب المزيد من الفحوصات.وأوضح كبير الباحثين وطبيب الأعصاب الوعائي ستيفن كيتنر، من جامعة ميريلاند: "ما زلنا لا نعرف لماذا تشكل فصيلة الدم A خطرا أعلى. لكن من المحتمل أن يكون له علاقة بعوامل تخثر الدم مثل الصفائح الدموية والخلايا التي تبطن الأوعية الدموية بالإضافة إلى البروتينات المنتشرة الأخرى، والتي تلعب جميعها دورا في تطور جلطات الدم".وأضاف كيتنر: "من الواضح أننا بحاجة إلى مزيد من دراسات المتابعة لتوضيح آليات زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية".وقارن الباحثون أيضا خلال الدراسة بيانات أولئك الذين أصيبوا بسكتة دماغية قبل سن الستين والذين أصيبوا بسكتة دماغية بعد سن الستين.ولهذا استخدم الفريق مجموعة بيانات تضم نحو 9300 شخص فوق سن 60 عاما أصيبوا بسكتة دماغية، ونحو 25 ألف شخص فوق سن 60 عاما لم يصابوا بسكتة دماغية.ووجدوا أن زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية في فئة الدم A أصبح ضئيلا في مجموعة السكتة الدماغية متأخرة الظهور، ما يشير إلى أن السكتات الدماغية التي تحدث في وقت مبكر من الحياة قد يكون لها آلية مختلفة مقارنة بتلك التي تحدث في وقت لاحق.وقال الباحثون إن السكتات الدماغية لدى الشباب أقل احتمالا أن تكون ناجمة عن تراكم الرواسب الدهنية في الشرايين (عملية تسمى تصلب الشرايين) وأكثر احتمالا أن تكون ناجمة عن عوامل لها علاقة بتكوين الجلطة.ووجدت الدراسة أيضا أن الأشخاص ذوي فصيلة الدم B كانوا عرضة للإصابة بسكتة دماغية بنسبة 11% تقريبا مقارنة بالمجموعة الضابطة من غير المصابين بالسكتة الدماغية بغض النظر عن أعمارهم.وتشير الدراسات السابقة إلى أن الجزء من الجينوم الذي يرمز لفصيلة الدم، والذي يسمى "موضع ABO"، يرتبط بتكلس الشريان التاجي، ما يحد من تدفق الدم، والنوبات القلبية.كما ارتبط التسلسل الجيني لفصائل الدم A وB بزيادة طفيفة في خطر الإصابة بجلطات الدم في الأوردة، والتي تسمى تجلط الدم الوريدي.