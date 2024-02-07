أخطرها ما يحدث داخل المطبخ.. تحذير من عادات بسيطة مدمرة للأسنان

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بالرغم من أن طبقة الطلاء الملساء والقوية التي تغطي الأسنان هي أقسى مادة موجودة في جسم الإنسان لكن الإهمال، سوء الاستخدام أو التلف سيترك آثارا سلبية عليها.

عادات مدمرة للأسنان:

موقع "ويب طب" ذكر بعض الطرق الآمنة لمعرفة مدى الضرر الذي تلحقوه بأسنانكم، وكيفية العناية بالأسنان بشكل يضمن أقل ضررا ممكنا لها:1-استخدام الأسنان مثل أدوات المطبخ: مضغ الثلج والحلوى الصلبة، ناهيك عن فك سدادة القنينة وفتح أكياس الشيبس، يمكن أن تصدع أو تكسر الأسنان.2- التخلي عن واقي الأسنان: توصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأسنان عند الحديث عن كيفية العناية بالأسنان بالشكل الأمثل باستخدام واقي الأسنان للرياضيين في مجالات عديدة. كلما كانت هناك فرصة كبيرة للاصطدام بمشاركين آخرين أو بأسطح صلبة، يُنصح بارتداء الواقي.3- صرّ الأسنان: في بعض الأحيان عندما نكون مستيقظين ولكن عادة أثناء النوم. يصر - من صرير الأسنان- بعض الناس على أسنانهم عندما يشعرون بالملل، يرفعون شيئا ثقيلا أو عندما يكونوا مضغوطين.و يؤدي صرير الأسنان إلى تآكل الطبقة العليا من المينا والطبقات السفلى أكثر من المينا الموجود وراء العاج.4- تنظيف الأسنان بعد كل وجبة: الوضع المثالي هو تنظيف الأسنان ثلاث مرات في اليوم: بعد وجبة الإفطار، الغداء والعشاء. ولكن إذا فعلتم ذلك في أوقات متقاربة جدًا، قد تلحقون الضرر بمينا السن الذي يصبح أكثر ليونة في البيئة الحامضية التي تنتج في الفم عندما نأكل.5- نسيان استخدام خيط الأسنان وغسول الفم: لضمان نظافة الفم بالكامل علينا استخدام غسول الفم المعقم وخيط الأسنان أيضاً يساعد على رعاية صحة اللثة عن طريق التنظيف ما بين الأسنان وتحت خط اللثة.6- عدم إجراء الفحوصات الدورية: عدم إجراء الفحوصات الدورية يُمكن من إنشاء طبقة البلاك والجير، التي تجذب المزيد من الجراثيم لتتطور على سطح الأسنان وحتى إلى أعماق اللثة.