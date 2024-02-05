تقتل 300 ألف سنويا في هذه الدولة.. علامات غير تقليدية لنوبات قلبية للنساء يجب الانتباه إليها

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تحذر دائما منظمة الصحة العالمية من أضرار ومخاطر أمراض القلب، حيث تعد السبب الرئيسي للوفاة في العالم، وتشكل 16 في المئة من مجموع الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب. اضافة اعلان





انتشار أمراض القلب بين النساء:



النوبات القلبية وتصلب الشرايين:



وتعد أمراض القلب السبب الرئيسي للوفاة بين النساء في الولايات المتحدة، جيث تقتل أكثر من 300 ألف امرأة سنويا.وأوضحت شبكة "سي بي أس"، أنه مع ذلك فإن حوالي نصف النساء فقط على دراية بمخاطر النوبات القلبية وعلاماتها وأعراضها.وتحدث النوبة القلبية عندما ينخفض تدفق الدم إلى القلب بشدة أو ينسد مساره، ويكون الانسداد في الغالب نتيجة تراكم الدهون والكوليسترول ومواد أخرى بشرايين القلب "الشرايين التاجية".كما يطلق على هذه الترسبات الدهنية التي تحتوي على الكوليسترول اسم لويحات، وتسمى عملية تراكم اللويحات بتصلب الشرايين.ويمكن أن تتمزق اللويحة في بعض الأحيان وتكوّن جلطة تمنع تدفق الدم. ويؤدي نقص تدفق الدم إلى إحداث ضرر في جزء من عضلة القلب أو إتلافها بالكامل.وبيّنت شبكة "سي بي أس" من خلال تقرير لها، أعراض النوبات القلبية التي تحدث للنساء التي يجب الانتباه إليها.وأشارت إلى أن الأعراض الأكثر شيوعا للنوبات القلبية تشمل:1-ألم صدر.2- ضيق التنفس.3- وهناك أعراض غير نمطية تشمل:-الغثيان.- القيء.- الشعور بالتعب.- الألم في الفك أو الظهر أو مناطق أخرى من الجسم.أيضا قد تشعر النساء بأعراض غير نمطية مثل ألم بسيط أو حاد في الرقبة أو الذراع أو الظهر.يذكر أن عدد الأشخاص الذي تفتك بهم يفوق أي وقت مضى، مع ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن أمراض القلب بأكثر من مليوني حالة منذ عام 2000، ليصل إلى ما يقرب من 9 ملايين حالة وفاة عام 2019.