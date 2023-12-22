10 خطوات يجب تنفيذها قبل بيع هاتفك الشخصي

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قبل بيع هاتفك الأندرويد الخاص بك، هناك تسعة أشياء عليك القيام بها، لتجنّب أي خسارة مالية أو تسريب صورك ورسائلك الخاصة وغير ذلك؛ وفقا لما ورد في موقع "غادجيتس ناو". اضافة اعلان





1ـ مسح سجلات المكالمات والرسائل



2ـ التخزين السحابي



3ـ النسخ الاحتياطي على محرك أقراص خارجي



4ـ تسجيل الخروج وإزالة جميع الحسابات



5ـ إزالة بطاقة "مايكرو إس دي"



6ـ إزالة بطاقة «سيم» وبيانات بطاقة «سيم» الإلكترونية



7ـ النسخ الاحتياطي لتطبيق "واتس آب"



8ـ إزالة التشفير قبل إعادة ضبط الجهاز



9ـ إعادة ضبط المصنع



10ـ حذف جميع تطبيقاتك المصرفية



كما هو الحال مع النسخ الاحتياطي لجهات الاتصال الخاصة بك، لديك خيار تأمين رسائلك وسجلات المكالمات، استخدم برامج الطرف الثالث، مثل SMS Backup and Restoreاختر نسخة احتياطية سحابية باستخدام خدمات مثل صور غوغل، أو غوغل درايف، أو وان درايف من مايكروسوفت، أو أي خدمة سحابية ذات سمعة طيبة.على الرغم من أن نظام النسخ الاحتياطي السحابي يتسم بالسلاسة وسهولة استعادة البيانات، إلا أن طريقة النسخ الاحتياطي على محرك الأقراص الخارجي يمكن أن توفر طبقة إضافية من أمان البيانات.يؤدي إجراء إعادة ضبط المصنع على الهاتف الذكي إلى مسح جميع البيانات، لكنه لا يقوم بتسجيل خروجك تلقائياً من حساباتك في غوغل.لذلك من الضروري تسجيل الخروج يدوياً من جميع حسابات غوغل والحسابات الأخرى عبر الإنترنت قبل البدء في إعادة ضبط المصنع.إذا كنت تستخدم بطاقات (مايكرو إس دي)، فتأكد من إزالتها من هاتفك. ومع ذلك، قبل الإزالة، تأكد من أن البيانات المخزنة آمنة.من البديهي إخراج بطاقة "سيم" الخاصة بك. وأيضاً، إذا كنت تستخدم بطاقة "سيم" الإلكترونية، فلا تنس حذفها من إعدادات الهاتف.للحفاظ على محادثات (واتسآب) الخاصة بك قبل الانتقال إلى هاتف جديد، قم بإنشاء نسخة احتياطية للدردشة من خلال إعدادات (واتسآب) على غوغل.قبل البدء في إعادة ضبط المصنع، تحقق مما إذا كان هاتف أندرويد الخاص بك مشفراً أم لا. إذا لم يكن الأمر كذلك، فيمكنك تمكين التشفير يدوياً من خلال إعدادات الهاتف.يؤدي تشفير جهازك إلى زيادة صعوبة الوصول غير المصرح به إلى بياناتك بشكل كبير بعد إعادة ضبط المصنع.بمجرد تأكيد النسخ الاحتياطي لجميع الملفات المهمة على هاتفك والتأكد من التشفير، تابع عملية إعادة ضبط المصنع. سيؤدي هذا الإجراء إلى مسح جميع البيانات من هاتفك الذكي.تأكد من حذف جميع التطبيقات المصرفية الموجودة على الهاتف، لتجنب خطر سرقة بياناتك المصرفية عبرها.