الجمعة، 09 جمادى الثانية 1445 ، 22 ديسمبر 2023

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10 خطوات يجب تنفيذها قبل بيع هاتفك الشخصي

الهواتف الذكية
بيع الهاتف الذكي الشخصي
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قبل بيع هاتفك الأندرويد الخاص بك، هناك تسعة أشياء عليك القيام بها، لتجنّب أي خسارة مالية أو تسريب صورك ورسائلك الخاصة وغير ذلك؛ وفقا لما ورد في موقع "غادجيتس ناو".اضافة اعلان

1ـ مسح سجلات المكالمات والرسائل

كما هو الحال مع النسخ الاحتياطي لجهات الاتصال الخاصة بك، لديك خيار تأمين رسائلك وسجلات المكالمات، استخدم برامج الطرف الثالث، مثل SMS Backup and Restore

2ـ التخزين السحابي

اختر نسخة احتياطية سحابية باستخدام خدمات مثل صور غوغل، أو غوغل درايف، أو وان درايف من مايكروسوفت، أو أي خدمة سحابية ذات سمعة طيبة.

3ـ النسخ الاحتياطي على محرك أقراص خارجي

على الرغم من أن نظام النسخ الاحتياطي السحابي يتسم بالسلاسة وسهولة استعادة البيانات، إلا أن طريقة النسخ الاحتياطي على محرك الأقراص الخارجي يمكن أن توفر طبقة إضافية من أمان البيانات.

4ـ تسجيل الخروج وإزالة جميع الحسابات

يؤدي إجراء إعادة ضبط المصنع على الهاتف الذكي إلى مسح جميع البيانات، لكنه لا يقوم بتسجيل خروجك تلقائياً من حساباتك في غوغل.
لذلك من الضروري تسجيل الخروج يدوياً من جميع حسابات غوغل والحسابات الأخرى عبر الإنترنت قبل البدء في إعادة ضبط المصنع.

5ـ إزالة بطاقة "مايكرو إس دي"

إذا كنت تستخدم بطاقات (مايكرو إس دي)، فتأكد من إزالتها من هاتفك. ومع ذلك، قبل الإزالة، تأكد من أن البيانات المخزنة آمنة.

6ـ إزالة بطاقة «سيم» وبيانات بطاقة «سيم» الإلكترونية

من البديهي إخراج بطاقة "سيم" الخاصة بك. وأيضاً، إذا كنت تستخدم بطاقة "سيم" الإلكترونية، فلا تنس حذفها من إعدادات الهاتف.

7ـ النسخ الاحتياطي لتطبيق "واتس آب"

للحفاظ على محادثات (واتسآب) الخاصة بك قبل الانتقال إلى هاتف جديد، قم بإنشاء نسخة احتياطية للدردشة من خلال إعدادات (واتسآب) على غوغل.

8ـ إزالة التشفير قبل إعادة ضبط الجهاز

قبل البدء في إعادة ضبط المصنع، تحقق مما إذا كان هاتف أندرويد الخاص بك مشفراً أم لا. إذا لم يكن الأمر كذلك، فيمكنك تمكين التشفير يدوياً من خلال إعدادات الهاتف.
يؤدي تشفير جهازك إلى زيادة صعوبة الوصول غير المصرح به إلى بياناتك بشكل كبير بعد إعادة ضبط المصنع.

9ـ إعادة ضبط المصنع

بمجرد تأكيد النسخ الاحتياطي لجميع الملفات المهمة على هاتفك والتأكد من التشفير، تابع عملية إعادة ضبط المصنع. سيؤدي هذا الإجراء إلى مسح جميع البيانات من هاتفك الذكي.

10ـ حذف جميع تطبيقاتك المصرفية

تأكد من حذف جميع التطبيقات المصرفية الموجودة على الهاتف، لتجنب خطر سرقة بياناتك المصرفية عبرها.

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