الثلاثاء، 06 ذو القعدة 1445 ، 14 مايو 2024

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3 أخطاء قد تتسبب في تلف هاتفك الآيفون

آيفون 15 برو ماكس
الهاتف الآيفون
أ أ
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حذرت شركة آبل من ثلاثة أخطاء قد تتسبب في ارتفاع درجة حرارة جهاز الآيفون، مع اقتراب الصيف، خاصة أن التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة يؤدي لتقصير عمر بطارية هواتف آيفون وأجهزة آيباد.اضافة اعلان
وتفصيلا، نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية مضمون التحذير التي نشرته آبل، مشيرة إلى أن عمر بطارية أجهزتها يتفاعل مع درجة الحرارة، لذلك نصحت بتجنب وضعها في حرارة منخفضة أو مرتفعة جداً تزيد عن 35 درجة.
وحذرت آبل من ثلاثة أخطاء كالتالي:

1. ارتفاع حرارة الهاتف تلقائيا

قالت آبل: "الهواتف تتلف عند بقائها في طقس حار لفترة طويلة، موضحة أن درجات الحرارة في السيارات المتوقفة تتجاوز النطاق المسموح به لحرارة الهواتف.
ودعت الشركة المستخدمين إلى إطفاء أجهزتهم على الفور في حال ستبقى في السيارة في طقس حار لفترة طويلة.

2. لا تنسى ترطيب الهاتف قدر الإمكان

في حال الاضطرار إلى ترك الأجهزة تحت أشعة الشمس لفترة طويلة عند الذهاب إلى البحر، نصحت آبل بحمايتها، من خلال تغليفها بمنشفة رطبة قليلاً أو بقماش ناعم.
وحذرت من خطورة ترك الهاتف عرضة لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة. 

3. عدم استعمال التطبيقات

يمكن أن يتلف الجهاز نهائياً عند استخدام ميزات وتطبيقات معينة في طقس حار أو عند التعرض لضوء الشمس بشكل مباشر لفترة طويلة، مثل استخدام "خرائط جوجل" لمسافة طويلة أثناء زحام مروري في يوم حار.

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