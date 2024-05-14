3 أخطاء قد تتسبب في تلف هاتفك الآيفون

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حذرت شركة آبل من ثلاثة أخطاء قد تتسبب في ارتفاع درجة حرارة جهاز الآيفون، مع اقتراب الصيف، خاصة أن التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة يؤدي لتقصير عمر بطارية هواتف آيفون وأجهزة آيباد.
وتفصيلا، نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية مضمون التحذير التي نشرته آبل، مشيرة إلى أن عمر بطارية أجهزتها يتفاعل مع درجة الحرارة، لذلك نصحت بتجنب وضعها في حرارة منخفضة أو مرتفعة جداً تزيد عن 35 درجة.
وحذرت آبل من ثلاثة أخطاء كالتالي:
1. ارتفاع حرارة الهاتف تلقائياقالت آبل: "الهواتف تتلف عند بقائها في طقس حار لفترة طويلة، موضحة أن درجات الحرارة في السيارات المتوقفة تتجاوز النطاق المسموح به لحرارة الهواتف.
ودعت الشركة المستخدمين إلى إطفاء أجهزتهم على الفور في حال ستبقى في السيارة في طقس حار لفترة طويلة.
2. لا تنسى ترطيب الهاتف قدر الإمكانفي حال الاضطرار إلى ترك الأجهزة تحت أشعة الشمس لفترة طويلة عند الذهاب إلى البحر، نصحت آبل بحمايتها، من خلال تغليفها بمنشفة رطبة قليلاً أو بقماش ناعم.
وحذرت من خطورة ترك الهاتف عرضة لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة.