الثلاثاء، 06 ذو القعدة 1445 ، 14 مايو 2024

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تنبيه من "أبل" و"جوجل" لمستخدمي الهواتف الذكية حول أجهزة التتبع

المكالمات المزعجة على هواتف آيفون
هاتف آيفون
أ أ
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أعلنت شركتا "أبل" و"جوجل"، أن الهواتف الذكية التي تعمل بنظام "أندرويد" و"آيفون" ستنبه المستخدمين إلى أجهزة تتبع الموقع القريبة.اضافة اعلان

مخاوف بشأن إساءة استخدام الأجهزة

ويهدف تحديث البرنامج إلى معالجة المخاوف بشأن إساءة استخدام الأجهزة، التي كان الهدف منها العثور على العناصر المفقودة والمسروقة، لكنها أثارت جدلاً ودعاوى قضائية بعد تقارير عن استخدامها لملاحقة الناس ومضايقتهم.
غير أنه سيتم تنبيه المستخدمين في حالة "العثور على جهاز تتبع بلوتوث غير معروف يتحرك معك"، وفق ما أعلنت شركة آبل في بيان صحفي.
وأوضحت أن مستخدمي "آبل" سيكونون قادرين على تشغيل صوت للمساعدة في تحديد موقع جهاز التعقب والوصول إلى التعليمات لتعطيله، وفق ما ذكرت وكالة "يو بي آي".

استغلال المجرمين لأجهزة التتبع

وأصدرت "آبل" جهاز "إير تاج" عام 2021 للتنافس مع "تايل" "وسامسونج جلاكسي سمارت تاج". 
وتعرض الأجهزة موقعها على خريطة رقمية، مما يسمح للمستخدمين بتتبع المفاتيح أو الأمتعة أو العناصر الأخرى الملصقة عليها. 
لكن التقارير تفيد بأن المجرمين أدخلوا أجهزة التتبع الصغيرة في جيوب المعاطف والحقائب أو ربطوها بالمركبات، مما أثار مخاوف تتعلق بالسلامة.
وقالت "أبل" إن علامات التتبع المستقبلية التي تصنعها شركات تشيبولو وجيو ويوفي وموتورلا وبيبل بي ستكون متوافقة مع نظام التنبيه، مضيفة أن التعاون عبر المنصات هو الأول من نوعه في الصناعة.
وتعمل مجموعة عمل الكشف عن متتبعات المواقع غير المرغوب فيها التابعة لفريق عمل هندسة الإنترنت على تطوير معيار رسمي لهذه التكنولوجيا.

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