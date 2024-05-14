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تقنية تكنولوجية تسمح بقراءة أفكار أي شخص بدقة مذهلة

التهاب الدماغ
الدماغ
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كشف باحثون في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا عن أحدث تطور تكنولوجي على صعيد قراءة أفكار الناس دون أن ينطقوا بها.
وتوصل الباحثون إلى تقنية تتيح قراءة أفكار الشخص وترجمتها بوضوح إلى كلمات ليراها الجميع، وذلك من خلال "ترجمة" الإشارات المقروءة من الدماغ، ثم تحويلها "إلى نص في الوقت الفعلي".اضافة اعلان
وكتب الفريق: "لقد التقطنا النشاط العصبي المرتبط بالكلام الداخلي، وهي الكلمات التي تقال في العقل دون أي حركة أو إخراج صوتي مرتبط بها".

طريقة عمل تقنية قراءة الأفكار

وقام الباحثون بتوصيل أقطاب كهربائية بجزء من التلفيف فوق الهامشي للدماغ - عنصر حاسم لفهم اللغة ومعالجتها - داخل الفص الجداري لاثنين من المشاركين في الدراسة.
بعد ذلك، عُرض عليهما مطالبة مرئية أو منطوقة وطُلب منهما التفكير في الكلمة الموضحة - مثل ملعقة أو ثعبان أو ساحة معركة، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" - وتمكن الجهاز بعد ذلك من تصور ما تم تصويره.
وتمكن الباحثون من فك تشفير أفكار المشاركين إلى كلمات بدقة تصل إلى 79 بالمئة.
ويعتقد الباحثون أن التلفيف فوق الهامشي "قد يكون قادرًا على تمثيل مفردات داخلية أكبر بكثير" للعقل البشري.

الذكاء الاصطناعي

وفي جامعة تكساس في أوستن العام الماضي، نجح بحث منفصل في استخدام أجهزة فك التشفير الدلالية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لتحليل نشاط دماغ الشخص بدقة، من خلال قراءات التصوير بالرنين المغناطيسي.
وعلى الرغم من إمكانية استخدام هذه التقنية للأفراد الذين لا يستطيعون التحدث، مثل مرضى السكتات الدماغية، إلا أن الباحثين يخشون من أن الذكاء الاصطناعي قد يقع في الأيدي الخطأ.
وقال جيري تانج، الباحث الرئيس في تكساس: "نحن نأخذ على محمل الجد المخاوف من إمكانية استخدامها لأغراض سيئة وعملنا على تجنب ذلك".
وأضاف: "نريد التأكد من أن الأشخاص لا يستخدمون هذه الأنواع من التقنيات إلا عندما يريدون ذلك وأن ذلك يساعدهم، كما أن تنظيم الأغراض التي يمكن استخدام هذه الأجهزة من أجلها أمر مهم جدًا أيضًا".

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