مفاجآت بالجملة.. ماذا ستقدم "أبل" في مؤتمرها السنوي الحادي عشر؟

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تتجه أنظار عشاق التكنولوجيا صوب شركة "أبل" الأمريكية في افتتاح مؤتمرها السنوي الحادي عشر، اليوم الثلاثاء، والذي يُتوقع أن تعلن خلاله عن مفاجآت كبيرة، من بينها "آيفون 15". اضافة اعلان

ويعقد المؤتمر الذي أعلنت عنه "أبل" رسميًا، الأسبوع الماضي، في مقر الشركة الرئيسة بولاية كاليفورنيا، عند الساعة 10 صباحًا بالتوقيت المحلي (5:00 مساء بتوقيت جرينتش).





التغيير الأكبر في تصميم هاتف "آيفون 15"



دعم الشحن عبر منفذ "يو إس بي – سي



ميزة "داينامك آيلاند"



أحدث شريحة من أبل "أيه17"



إطلاق أجهزة أخرى



تجديد كامل لساعة أبل الذكية



سماعات "إير بودز"



أجهزة لن تقوم أبل بإصدارها حاليًا



وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن الشركة ستزيح النقاب عن هاتف "آيفون 15" الجديد، فيما يمكن أن يكون "التغيير الأكبر في تصميم الهاتف منذ 11 عامًا".وكانت "أبل" تضيف تغييرات تدريجية على هاتفها الذكي، الذي تكشف عنه سنويًا، مثل عمر ونظام البطارية، لكن يتوقع هذا العام أن يأتي الهاتف بمنفذ شحن "يو إس بي – سي" للمرة الأولى.وتأتي هذه الخطوة بعد أقل من عام من تصويت الاتحاد الأوروبي لصالح الموافقة على تشريع، يلزم شركات الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والكاميرات الرقمية ومكبرات الصوت المحمولة، وغيرها من الأجهزة الصغيرة، بدعم الشحن عبر منفذ "يو إس بي – سي" بحلول عام 2024.ويهدف القانون الأول من نوعه، إلى تقليل عدد أجهزة الشحن التي يجب على المستهلكين التعامل معها عند شراء جهاز جديد، والسماح للمستخدمين بشحن هذه الأجهزة عبر كابلات، حتى لو تم إنتاجها من قبل شركات مصنعة مختلفة.وبحسب "سي إن إن"، فإنه من المحتمل أيضًا أن يؤدي التغيير في منفذ الشحن إلى ظهور موجة من ملحقات الشحن، ربما بألوان مختلفة.كما يتوقع أن يشمل "آيفون 15" الجديد، ميزة "داينامك آيلاند" التي توفر نافذة تفاعلية للتنبيهات والإشعارات وعناصر التحكم المختلفة، بدلاً من سحب الشاشة من الأعلى للأسفل للحصول عليها، كما هو الحال في "آيفون 14 برو".ومن المتوقع أيضًا أن تضم طرازات "برو" الجديدة، أحدث شريحة من أبل، وهي "أيه17" بتقنية 3 نانومتر، والتي يمكن أن توفر معالجة أسرع وبطارية تدوم لفترة أطول.ويشمل المؤتمر أيضًا إطلاق أجهزة أخرى، بما في ذلك "إير بودز" وساعات "أبل" الذكية. ومن المحتمل أن نشهد الظهور الأول للجيل التاسع من ساعات "أبل"، وربما الجيل الثاني من الساعة الذكية "إلترا 2" الأقوى، والمخصصة للرياضة.وبحسب تقرير سابق لوكالة "بلومبيرج" الأمريكية، فإن "أبل" تعمل على "تجديد كامل لساعتها الذكية" في الإصدار ما بعد المقبل (الجيل العاشر) خلال العام المقبل، لذلك يتوقع أن تكون التحديثات في الجيل التاسع طفيفة نسبيًا.بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تستعرض شركة أبل الجيل التالي من سماعات "إير بودز" مع صندوق شحن جديد سيعمل مع كابلات "يو إس بي – سي".الجيل التالي من نظام التشغيل (آي أو إس)كما يحتمل أن تعلن عن مواعيد إطلاق الجيل التالي من نظام التشغيل الخاص بها (آي أو إس) لأجهزة "آيفون" وآيباد" وحواسيب "ماك" والساعات الذكية.ومع ذلك، لا يتوقع العديد من المحللين أن تقوم شركة "أبل" بإصدار أجهزة "آيباد" أو أجهزة كمبيوتر "ماك" جديدة حتى أكتوبر المقبل.وعلى الرغم من مضاعفة المنافسين "سامسونج" و"جوجل" جهودهما في مجال الأجهزة القابلة للطي، فإنه لا يزال من غير المتوقع أن تكشف شركة "أبل" عن إصدار مماثل هذا الخريف.