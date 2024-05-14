على خلاف الشائع.. مفاجأة حول تأثيرات استخدام الإنترنت على حياة الناس

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أظهرت دراسة، أن استخدام الإنترنت يعزز رفاهية الناس ويعزز الرضا عن حياتهم.

وعلى الرغم من المخاوف الشائعة التي تشير إلى عكس ذلك، يقول باحثون من جامعة أكسفورد إن الاتصال بالإنترنت يبدو أن له تأثيرًا إيجابيًا إلى حد كبير.

وجاءت النتائج استنادًا إلى تحليل بيانات مليوني شخص تتراوح أعمارهم بين 15 و99 عامًا في 168 دولة.





الرضا عن الحياة



علاقة إيجابية بين الرفاهية واستخدام الإنترنت



استخدام وسائل التواصل الاجتماعي



اختلاف حسب الجنس والرفاهية



ووجدوا أن الرضا عن الحياة في جميع الدول كان أعلى بنسبة 8.5 في المئة بالنسبة لأولئك الذين لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت وكانت تجاربهم الإيجابية أعلى بنسبة 8.3 في المئة.ومن خلال أكثر من 33 ألف نموذج إحصائي مختلف ومجموعة فرعية من البيانات، وجد الباحثون أن 84.9 يالمئة من الارتباطات بين الاتصال بالإنترنت والرفاهية كانت إيجابية.وقال أندرو برزيبيلسكي، أستاذ السلوك البشري والتكنولوجيا في معهد أكسفورد للإنترنت: "بشكل عام، وجدنا أن الارتباطات المتوسطة كانت متسقة عبر تنبؤات اعتماد الإنترنت ونتائج الرفاهية، حيث أبلغ أولئك الذين لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت أو استخدموه بنشاط عن رفاهية أكبر بشكل هادف من" أولئك الذين لم يفعلوا ذلك".وأضاف: "نأمل أن توفر النتائج التي توصلنا إليها سياقًا أكبر للنقاش حول وقت الشاشة، ولكن لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من العمل في هذا المجال المهم".وأشار إلى أنه يعتقد أنه سيأتي وقت لن يشعر فيه الناس بالقلق بشأن استخدام الشباب لوسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت لأنهم سيكونون قلقين بشأن الشيء التالي الذي سيأتي، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".وقال الأستاذ المساعد ماتي فور من جامعة تيلبورج، والباحث المشارك السابق في معهد OII: "لقد فوجئنا بإيجاد علاقة إيجابية بين الرفاهية واستخدام الإنترنت عبر غالبية آلاف النماذج التي استخدمناها في تحليلنا".وفي الدراسة، تم قياس الرفاهية وفقًا لثمانية مؤشرات، هي:الرضا عن الحياة.التجارب اليومية السلبية والإيجابية.مقياسان للرفاهية الاجتماعية (الرفاهية المرتبطة بالإعجاب بالمكان الذي تعيش فيه والشعور بالأمان فيه).الرفاهية الجسدية.رفاهية المجتمع.خبرات الهدف.كما تم أخذ عوامل مثل التعليم والدخل والصحة في الاعتبار، ومع ذلك، لم تنظر الدراسة في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.وفي الدراسة، التي نشرت في مجلة التكنولوجيا والعقل والسلوك التابعة لجمعية علم النفس الأمريكية، استخدم الباحثون بيانات من استطلاع جالوب العالمي، شمل مليونين و414 ألفًا و294 شخصًا من 168 دولة، في الفترة من 2006 إلى 2021.وقام الاستطلاع بتقييم الرفاهية من خلال الاستطلاعات وجهًا لوجه والهاتف والتي تضمنت أسئلة مثل "هل يتمتع منزلك بإمكانية الوصول إلى الإنترنت؟"، وسئل عن التجارب الإيجابية أو السلبية والرضا عن الحياة.وفي حين أن الارتباطات بين الوصول إلى الإنترنت واستخدامه في البلد العادي كانت إيجابية باستمرار، فقد وجد الباحثون بعض الاختلاف حسب الجنس والرفاهية.ووجدوا أن 4.9 بالمئة من الارتباطات التي تربط استخدام الإنترنت ورفاهية المجتمع كانت سلبية، مع ملاحظة معظمها بين النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 إلى 24 عامًا.وقال البروفيسور برزيبيلسكي: "إنها مبتذلة بعض الشيء، لكن الادعاءات غير العادية تتطلب أدلة غير عادية. وإذا أردنا أن نجعل عالم الإنترنت أكثر أمانًا للشباب، فلا يمكننا أن نحمل السلاح بمعتقدات مسبقة قوية وحلول مقاس واحد يناسب الجميع".وأضاف: "نحن بحاجة حقًا إلى التأكد من أننا حساسون لتغيير عقولنا من خلال البيانات، وآمل حقًا أن تصل هذه الرسالة بدلاً من مجرد وابل آخر، في نقاش سخيف آخر".