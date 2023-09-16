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على رأسها فرنسا .. سبب غريب يدفع دول أوروبية لحظر استخدام آيفون

آيفون
آيفون
أ أ
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حذر المختص التقني سالم الحربي من أجهزة آيفون 12 التي تنتجها شركة آبل الأمريكية، مؤكدا أنها ضارة جدا بصحة الإنسان.

دول أوروبية تحظره اضافة اعلان

وقال الحربي في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع "إكس" إن بعض الدول الأوروبية بدأت في حظر تلك الأجهزة لما تمثله من خطورة كبيرة.


وأشار إلى أن أول دولة انتهجت هذا النهج هي فرنسا وربما تأتي الدول الأوروبية تباعا، بحسب وصفه 

سهم أبل 

في وقت سابق، استمر سهم "آبل" الأمريكية في الارتفاع خلال تداولات الجمعة، متجهاً نحو تسجيل أطول سلسلة مكاسب متتالية منذ التاسع والعشرين من مارس عام 2022.
وارتفع السهم خلال التداولات بنسبة 0.36% إلى 188.55 دولار في تمام الساعة 09:37 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، متجهاً إلى إنهاء تداولات اليوم مرتفعاً لست جلسات متتالية.

نمو إيرادات الشركة من المتجر 10%

ونشر "أميت داريانانى" الباحث لدي معهد "إيفركور" للتقييمات العلمية الجمعة، تقريراً إيجابياً حول متجر تطبيقات "آبل" أشار فيه إلى نمو إيرادات الشركة من أعمال المتجر بنسبة 10% خلال شهر أغسطس.
وذلك مقارنة بنمو إيرادات أعمال المتجر بنسبة 9% في شهر يوليو، ومعدل النمو المتوسط على مدار العام الجاري عند 5%. ، حسب تقرير "الاقتصادية".

اتساع فارق المقارنة

وكتب "دارياناني" في تقريره: "يجب أن يستمر معدل النمو المتصاعد هذا، خاصة مع اتساع فارق المقارنة بشكل كبير مع مؤشرات النمو في النصف الأول من هذا العام".
https://x.com/arnod/status/1702983915248492878?s=20

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