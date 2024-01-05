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صحيفة تواصل الالكترونية

واتساب يدعم الحسابات الموثوقة بالعلامة الزرقاء.. التفاصيل

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يعمل تطبيق واتساب على استبدال شارة التحقق الخضراء بعلامة اختيار زرقاء للقنوات والشركات التي تم التحقق منها، حيث تظهر علامة التحقق باللون الأزرق على كل من إنستغرام وفيسبوك أيضا.اضافة اعلان

واتساب وعلامة التحقق الزرقاء


ووفقا للشركة، يمكن لأولئك الذين هم جزء من برنامج الاختبار التجريبي لـ واتسآب تحديث إصداراتهم إلى 2.24.1.18 لنظام أندرويد والتحقق من ذلك بأنفسهم، نظراً لأن التحديث يقتصر فقط على مستخدمي الإصدار التجريبي في الوقت الحالي.

وكما تظهر الشاشة الجديدة، عندما يضيف مستخدمو واتسآب للأعمال شارات تم التحقق منها إلى قنواتهم، سيتم تحديث اسم القناة وصورة الملف الشخصي الخاصة بهم لمطابقة تفاصيل الأعمال التي تم التحقق منها.

وستكون هذه التفاصيل مؤهلة لمزيد من التحرير من خلال ملف تعريف الأعمال الخاص بهم.

شرطة ظهور العلامة الزرقاء في واتساب


ومع ذلك، هناك شيء آخر يجب القيام به مسبقاً للحصول على شارة عمل تم التحقق منها على قناتهم، حيث يجب على مستخدمي واتسآب للأعمال الاشتراك في Meta Verified.

وكان مارك زوكربيرغ كشف مؤخراً أن قدرة الشركات على الاشتراك في Meta Verified على واتسآب ستكون متاحة في المستقبل، مما سيمنحهم شارة التحقق لملفهم الشخصي ومزايا أخرى.
ومن المهم ملاحظة أن اشتراك Meta Verified سيكون اختيارياً ويمكن الوصول إليه حصرياً للشركات.

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