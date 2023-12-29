تطبيق واتساب يطور واجهة جديدة لإصدار الويب

أ أ

أعلن تطبيق التراسل الفوري واتساب أنه يعمل على تطوير واجهة جديدة لإصدار الويب الذي يعمل عبر متصفح أجهزة الحاسوب.





واجهة واتساب الجديدة اضافة اعلان



واتساب ونظام الوضع الليلي



وأوضح تطبيق واتساب، أن الواجهة الجديدة تعتمد على إضافة لون جديد للوضع الليلي لتقليل إجهاد العين، بالإضافة إلى شريط جانبي معدل لتعزيز الشكل الجمالي للواجهة، كما هو موجود حاليا في تطبيق سطح المكتب.وتسعى واتساب أيضا إلى تقديم نظام ألوان جديد للوضع الليلي لتعزيز التجربة البصرية، كما سيكون مفيدا عند استخدام "واتساب ويب" في ظروف الإضاءة المنخفضة.أيضا يعمل تطبيق واتساب على إضافة مزايا أخرى إلى إصدار الويب، ومنها إمكانية مشاركة الحالات مباشرة عبر المتصفح، حيث تتيح المنصة حاليا مشاركتها عبر تطبيق الأجهزة المحمولة فقط .