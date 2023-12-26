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صحيفة تواصل الالكترونية

واتسآب يطرح واجهة جديدة مشابهة لإنستغرام.. تعرف عليها

تطبيق واتساب
واتساب
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أعلن تطبيق التراسل الفوري واتسآب عن تحديث جديد عبر نظام التشغيل أندرويد v.2.24.1.6 واجهة جديدة تضفي أجواء إنستغرام على التطبيق.

ميزة جديدة في واتساباضافة اعلان


وفي الوقت الحالي، فإن الميزة متاحة لبعض مختبري النسخة التجريبية، ويمكن لأولئك الذين حصلوا على التحديث استكشاف واجهة جديدة تعمل على تحسين طريقة عرض تحديث القناة من تحديث الحالة.
وتابع واتسآب أنه بصدد إنشاء تخطيط مخصص لتحديث القناة، لتوضيح أن المحتوى المنشور على الحالة ينشأ من قناة.

تخطيط الواجهة المحدثة


ويوضح الخبراء إن الواجهة المحدثة توفر تخطيطاً بديهياً، يسهل التفاعل والوصول إلى تحديثات القناة المشتركة.
كما أن هذه الواجهة تتوافق مع اتجاهات التصميم المعاصرة، وتشبه إلى حد كبير تصميم إنستغرام عند مشاركة المنشورات، حسب فون أرينا.

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