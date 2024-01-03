ميزة قادمة إلى واتساب للحفاظ على خصوصيتك (فيديو)

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أعلن الخبير التقني سالم خبير تقني عن ميزة جديدة قادمة في تطبيق التراسل الفوري واتساب، للحفاظ على خصوصية المستخدمين.





ميزة قادمة في واتساب اضافة اعلان



واجهة واتساب الجديدة



واتساب ونظام الوضع الليلي



ميزة قادمة الى #واتساب للحفاظ على خصوصيتك بخصوص الجهات المحظورة pic.twitter.com/1MsSoOB3Q3 — سالم خبير تقني (@arnod) January 3, 2024

وقال الحربي، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا": "ميزة قادمة إلى واتساب للحفاظ على خصوصيتك بخصوص الجهات المحظورة، موضحا أن الجهات المحظورة لن ترى رسائل الجروبات وستكون الرسائل بالنسبة لها محظروة".وفي وقت سابق، أعلن تطبيق التراسل الفوري واتساب أنه يعمل على تطوير واجهة جديدة لإصدار الويب الذي يعمل عبر متصفح أجهزة الحاسوب.وأوضح تطبيق واتساب، أن الواجهة الجديدة تعتمد على إضافة لون جديد للوضع الليلي لتقليل إجهاد العين، بالإضافة إلى شريط جانبي معدل لتعزيز الشكل الجمالي للواجهة، كما هو موجود حاليا في تطبيق سطح المكتب.وتسعى واتساب أيضا إلى تقديم نظام ألوان جديد للوضع الليلي لتعزيز التجربة البصرية، كما سيكون مفيدا عند استخدام "واتساب ويب" في ظروف الإضاءة المنخفضة.أيضا يعمل تطبيق واتساب على إضافة مزايا أخرى إلى إصدار الويب، ومنها إمكانية مشاركة الحالات مباشرة عبر المتصفح، حيث تتيح المنصة حاليا مشاركتها عبر تطبيق الأجهزة المحمولة فقط .