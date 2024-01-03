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صحيفة تواصل الالكترونية

ميزة قادمة إلى واتساب للحفاظ على خصوصيتك (فيديو)

واتساب ويب
واتساب
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أعلن الخبير التقني سالم خبير تقني عن ميزة جديدة قادمة في تطبيق التراسل الفوري واتساب، للحفاظ على خصوصية المستخدمين.

ميزة قادمة في واتساباضافة اعلان


وقال الحربي، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا": "ميزة قادمة إلى واتساب للحفاظ على خصوصيتك بخصوص الجهات المحظورة، موضحا أن الجهات المحظورة لن ترى رسائل الجروبات وستكون الرسائل بالنسبة لها محظروة".

وفي وقت سابق، أعلن تطبيق التراسل الفوري واتساب أنه يعمل على تطوير واجهة جديدة لإصدار الويب الذي يعمل عبر متصفح أجهزة الحاسوب.

واجهة واتساب الجديدة


وأوضح تطبيق واتساب، أن الواجهة الجديدة تعتمد على إضافة لون جديد للوضع الليلي لتقليل إجهاد العين، بالإضافة إلى شريط جانبي معدل لتعزيز الشكل الجمالي للواجهة، كما هو موجود حاليا في تطبيق سطح المكتب.

واتساب ونظام الوضع الليلي


وتسعى واتساب أيضا إلى تقديم نظام ألوان جديد للوضع الليلي لتعزيز التجربة البصرية، كما سيكون مفيدا عند استخدام "واتساب ويب" في ظروف الإضاءة المنخفضة.

أيضا يعمل تطبيق واتساب على إضافة مزايا أخرى إلى إصدار الويب، ومنها إمكانية مشاركة الحالات مباشرة عبر المتصفح، حيث تتيح المنصة حاليا مشاركتها عبر تطبيق الأجهزة المحمولة فقط .


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