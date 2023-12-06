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صحيفة تواصل الالكترونية

تعرف على طريقة إخفاء دردشات واتساب المحمية

تطبيق واتساب
واتساب
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يؤكد الخبراء، أن شركة ميتا أتاحت إمكانية حماية حوارات الدردشة على تطبيق التراسل الفوري "واتساب" من أعين المتطفلين، أو إمكانية الوصول إليها منذ منتصف مايو الماضي.اضافة اعلان

حفظ الدردشات المحمية


ويمكن تفعيل هذه الميزة، من خلال حفظها في مجلد "الدردشات المحمية"، ولا يمكن فتح هذا المجلد إلا عن طريق بصمة الإصبع، أو التعرف على الوجه، أو رقم التعريف الشخصي PIN أو النمط، وذلك اعتماداً على الطريقة المحددة لإلغاء قفل الهاتف الذكي.

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آلية الكود السري


وإذا احتاج المستخدم إلى المزيد من السرية والحماية أو رغب في منع الآخرين من معرفة وجود مجلد "الدردشات المحمية" سلفا، فيمكنه بكل بساطة إخفاء هذا المجلد.
وفي هذه الحالة، يتعين تحديد كلمة مرور مستقلة عن قفل الهاتف الذكي، وتعرف كلمة المرور هذه باسم "الكود السري"، وعندما يتم إدخال الكود السري في شريط البحث بتطبيق "واتساب" عندئذ يظهر مجلد "الدردشات المحمية".
هذا ويهدف الكود السري إلى توفير حماية للأشخاص، الذين يحتاجون إلى حماية أكبر، مثل المجموعات المهددة أو الأشخاص، الذين يتعرضون لمواقف خطرة ويحتاجون إلى حماية إضافية
ويؤكد الخبراء، أنه قد بدأ بالفعل إطلاق وظيفة الكود السري، إلا أنها ستتوافر في جميع أنحاء العالم خلال الشهور المقبلة بمشيئة الله.

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