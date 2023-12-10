واتساب يتيح للمستخدمين مشاركة الصور والفيديوهات بدقة HD

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أعلن تطبيق واتساب عن توفير ميزة مشاركة الصور ومقاطع الفيديو عالية الجودة على منصته، وقامت الشركة أيضًا بتحديث إصدار iOS من التطبيق لدعم مشاركة الصور والفيديو بالجودة الأصلية المطلوبة. اضافة اعلان



وحاليا تؤكدالشركة أنها تخطط لتوسيع دعم جودة HD ليشمل قسم الحالة أيضًا، ووفقا للتقرير، يعمل واتساب على القدرة على مشاركة الصور ومقاطع الفيديو عالية الجودة في حالتها على المنصة.





إصدار تجريبي من واتساب



خطوات تجربة الميزة



ويوضح التقرير أن الإصدار التجريبي من واتساب لنظام أندرويد الإصدار 2.23.26.3 قد تلقى الآن دعمًا عالي الدقة في الحالة، حيث يحتوي قسم الحالة في واتساب الآن على أيقونة مخصصة عالية الدقة، تشبه أيقونة مشاركة الصور والفيديو عالية الدقة التي نراها في واتساب.ويتيح النقر فوقه للمستخدمين تحديد صور ومقاطع فيديو عالية الدقة ومشاركتها كحالة WhatsApp الخاصة بهم، ومع ذلك، كان الناس يعانون من الصور ذات الدقة المنخفضة ودعم الفيديو للحالة، وكان هناك أيضًا حل بديل حيث يمكن للمستخدمين إرسال صور أو مقاطع فيديو عالية الدقة لأنفسهم ثم إعادة توجيهها إلى تحديث الحالة، ومع ذلك، لم يكن هذا موثوقًا.ومع تقديم دعم HD ضمن الحالة، سيكون لدى المستخدمين خيار اختيار ما إذا كانوا يريدون مشاركة الحالة بجودة HD أم لا، ومن المهم أيضًا ملاحظة أن الميزة متاحة حاليًا في الإصدار التجريبي ومتاحة فقط لمختبري الإصدار التجريبي المحددين.- افتح متجر Google Play وابحث في WhatsApp- قم بالتمرير لأسفل على صفحة WhatsApp وابحث عن قسم "كن مختبرًا تجريبيًا" واضغط على زر "انضمام".- بمجرد أن تصبح مختبر الإصدار التجريبي، انتظر لبعض الوقت ثم تحقق مما إذا كان هناك تحديث متاح.- قم بتنزيل التحديث لتثبيت الإصدار التجريبي من WhatsApp على هاتفك.