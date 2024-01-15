واتسآب يبدأ في طرح ميزة الاستطلاع للمستخدمين.. تعرف عليها

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بدأ تطبيق التراسل الفوري واتساب في طرح ميزة مشاركة استطلاعات الرأي لجميع المستخدمين حول العالم، خاصة المستخدمين الأوائل.





واتساب واستطلاعات الرأي اضافة اعلان



مزايا وخيارات متعددة



خصوصية استطلاع الرأي



ووفقا للتطبيق، فإنه لا تزال إمكانية مشاركة استطلاعات الرأي في القنوات في مرحلة تجريبية، وقد ظهرت منذ أقل من أسبوع في الإصدار التجريبي من واتساب لنظام آندرويد.وأوضح موقع WaBetaInfo أن تحديث واتساب التجريبي لنظام التشغيل iOS 24.1.10.76 والذي يتوفر الآن على تطبيق TestFlight يوفر للمستخدمين الأوائل خيار مشاركة استطلاعات الرأي في القنوات.ويتوجب عليك أن تكون مالك القناة لتتمكن من مشاركة الاستطلاعات. وتحتوي الميزة الجديدة على خيارات متعددة، يمكن تعطيلها في حالة اعتقاد منشئ الاستطلاع أنه يحتاج إلى إجابة واحدة فقط.وستبقى الأصوات مجهولة المصدر، وفي حين سيتمكن أعضاء القناة من رؤية عدد الأصوات، لن يعرفوا من صوت لخيار معين، بحسب موقع فون أرينا.كذلك يمكن الآن لعدد محدود من مالكي القنوات رؤية خيار الاستطلاع في قائمة مرفقات الدردشة داخل قناتهم.وعلى الرغم من أن من المتوقع أن تتوسع الميزة لتشمل المزيد من المستخدمين الأوائل، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت لتصل لجميع المستخدمين.