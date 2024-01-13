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صحيفة تواصل الالكترونية

ميزة جديدة طال انتظارها تصل "واتساب"

واتساب
واتساب
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كشف الخبير التقني عبد الله السبيعي عن وصول ميزة جديدة إلى تطبيق "واتساب" وهي إدارة تحديثات التطبيق باستخدام Meta App Manager المثبت مسبقا.

طريقة وقف أو تشغيل تحديثات التطبيق:اضافة اعلان


أوضح "السبيعي" أنه يتم الدخول على إعدادات التطبيق ثم الولوج إلى أسفل ومن ثم اختيار التحديثات.

وبعد ذلك يتم اختيار تحديث التطبيقات ويمكن من خلال هذا الخيار التحكم في تحديث التطبيق أو منع ذلك.

في وقت سابق، اختبر تطبيق "واتساب"  إعدادات جديدة في هواتف آيفون تتيح للمستخدمين إمكانية تغيير اللون الافتراضي للتطبيق إلى عدة ألوان أخرى.

"واتس آب" يختبر إدخال ألوان جديدة:


وفيما يبدو أن مستخدمي واتساب سيكون بمقدورهم اختيار ألوان التطبيق ما بين الأبيض والأزرق والأرجواني وبعض الألوان الأخرى.

وفقًا لما رُصد في النسخة التجريبية الأخيرة للتطبيق في آيفون، هناك خيارات جديدة لتخصيص الواجهة تتيح تغيير اللون الافتراضي من اللون الأخضر إلى ألوان أخرى مثل اللون الأزرق أو الأبيض أو الوردي أو الأرجواني. 

تتيح الإعدادات الجديدة مزايا رئيسية أخرى، مثل تحسين إمكانية الوصول في التطبيق، وجعل التطبيق أكثر ملاءمة للمستخدمين الذين يعانون إعاقات بصرية، إذ يمكن أن تظهر العناصر المختلفة داخل التطبيق بصورة أوضح عند تغيير اللون الافتراضي للواجهة.

واتساب وعلامة التحقق الزرقاء


كما يعمل تطبيق واتساب على استبدال شارة التحقق الخضراء بعلامة اختيار زرقاء للقنوات والشركات التي تم التحقق منها، حيث تظهر علامة التحقق باللون الأزرق على كل من إنستغرام وفيسبوك أيضا.

ووفقا للشركة، يمكن لأولئك الذين هم جزء من برنامج الاختبار التجريبي لـ واتسآب تحديث إصداراتهم إلى 2.24.1.18 لنظام أندرويد والتحقق من ذلك بأنفسهم، نظراً لأن التحديث يقتصر فقط على مستخدمي الإصدار التجريبي في الوقت الحالي.

وكما تظهر الشاشة الجديدة، عندما يضيف مستخدمو واتسآب للأعمال شارات تم التحقق منها إلى قنواتهم، سيتم تحديث اسم القناة وصورة الملف الشخصي الخاصة بهم لمطابقة تفاصيل الأعمال التي تم التحقق منها.

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