هاتف جديد من "أوبو" لمنافسة هواتف سامسونج وهواوي

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أعلنت شركة الهواتف العالمية "Oppo" عن هاتف جديد صممته لينافس هواتف
هواوي وسامسونج من الفئة المتوسطة من حيث السعر والمواصفات.
ويأتي هاتف Oppo A18 الجديد بتصميم أنيق وهيكل بأبعاد (163.7/75/8.2) ملم، وزنه 188غ، ومحمي من الماء والغبار وفق معيار IP54.
وتأتي شاشة الهاتف الجديد IPS LCD بمقاس 6.56 بوصة، دقة عرضها
(1612/720) بيكسل/ ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 269 شمعة/م تقريبا.
مقاييس الشاشة
يعمل الهاتف بنظام Android 13 مع واجهات ColorOS 13.1، ومعالج Mediatek MT6769 Helio G85، ومعالج رسوميات Mali-G52 MC.
والهاتف الجديد مزود بذواكر وصول عشوائي 4 جيجابايت، وذواكر داخلية 128
جيجابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
الذاكرة العشوائية
أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت ثنائية العدسة بدقة (8+2) ميجا بيكسل، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 5 ميجا بيكسل.
وزودته Oppo بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم
للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0،
وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع تقنية الشحن السريع.
بطارية بسعة 5 آلاف أمبير
وتنوي شركة OPPO طرح الهاتف الجديد بلونين أساسيين هما الأسود والأزرق السماوي.