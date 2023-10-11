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صحيفة تواصل الالكترونية

هاتف جديد من "أوبو" لمنافسة هواتف سامسونج وهواوي

هاتف اوبو
هاتف OPPO الجديد
أ أ
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أعلنت شركة الهواتف العالمية "Oppo" عن هاتف جديد صممته لينافس هواتف هواوي وسامسونج من الفئة المتوسطة من حيث السعر والمواصفات.اضافة اعلان
ويأتي هاتف Oppo A18 الجديد بتصميم أنيق وهيكل بأبعاد (163.7/75/8.2) ملم، وزنه 188غ، ومحمي من الماء والغبار وفق معيار IP54.


مقاييس الشاشة

وتأتي شاشة الهاتف الجديد IPS LCD  بمقاس 6.56 بوصة، دقة عرضها (1612/720) بيكسل/ ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 269 شمعة/م تقريبا.
يعمل الهاتف بنظام Android 13 مع واجهات ColorOS 13.1، ومعالج Mediatek MT6769 Helio G85، ومعالج رسوميات Mali-G52 MC.


الذاكرة العشوائية

والهاتف الجديد مزود بذواكر وصول عشوائي 4 جيجابايت، وذواكر داخلية 128 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت ثنائية العدسة بدقة (8+2) ميجا بيكسل، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 5 ميجا بيكسل.


بطارية بسعة 5 آلاف أمبير

وزودته Oppo بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع تقنية الشحن السريع.
وتنوي شركة OPPO طرح الهاتف الجديد بلونين أساسيين هما الأسود والأزرق السماوي.

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