"سامسونج" تكشف رسميًا عن معالج "إكسينوس 2400"

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كشفت "سامسونج" رسميًا عن معالجها الجديد الراقي "إكسينوس 2400"، الذي يلي الإصدار السابق إكسينوس 2200، الذي استخدمته الشركة في هواتف جلاكسي S22. اضافة اعلان

وأعلنت الشركة الكورية معالجها الجديد في حدث عقدته في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأمريكية.





تطوير أداء المعالج الرئيس





هواتف جلاكسي S24



وركزت سامسونج في معالجها الجديد إكسينوس 2400 على تطوير أداء المعالج الرئيس ومعالج الرسوميات بجانب تطوير قدرات معالجة الذكاء الاصطناعي.ومن المنتظر أن تضيف سامسونج ذلك المعالج إلى هواتف جلاكسي S24 الرائدة مطلع العام القادم.





المعالج الجديد يوفر أداء محسنًا





معالج الرسومات





أداة تحويل النص إلى صورة



وتزعم سامسونج أن المعالج الجديد يوفر أداءً محسّنًا بنسبة تصل إلى 70%، ومعالجة أفضل للذكاء الاصطناعي بواقع 14 ضعفًا مقارنةً بالإصدار السابق.وبالنسبة لمعالج الرسوميات، فقد اعتمدت سامسونج معالج Xclipse 940 المبني على معمارية RDNA 3 الأحدث من شركة AMD.وكانت تسريبات سابقة قد أفادت بأن معالج الرسوميات Xclipse 940 يتفوق على نظيره أدرينو 740 الموجود في معالج كوالكوم سنابدراجون 8 جين 2 العالي الأداء.وتزعم سامسونج أن معالج الرسوميات الجديد يوفر تجربة لعب مميزة بفضل تقنيات تتبع الأشعة Ray-Tracing المتقدمة، التي تحسن عرض مناطق الإضاءة والظلال والانعكاسات.واستغلالًا لقدرات المعالج في الذكاء الاصطناعي، أعلنت سامسونج أنها ستوفر أداة يمكنها تحويل النص إلى صورة اعتمادًا على معالج إكسينوس 2400.وقال يونج إن بارك، رئيس قطاع تصميم أشباه الموصلات في سامسونج : “برز الذكاء الاصطناعي التوليدي بسرعة باعتباره الاتجاه الأكثر أهمية لهذا العام.