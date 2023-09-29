بشرى من سامسونج:..الكشف عن وضع هواتفها القابلة للطي الجديدة في الخليج

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أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات أن مبيعات الجيل الخامس من هواتف جالاكسي القابلة للطي تمكنت من تجاوز مبيعات الأجهزة للسلاسل السابقة في أسواق رئيسية، وتحديدًا في الدول الخليجية وتركيا. اضافة اعلان

وقالت عملاقة التقنية الكورية الجنوبية إن هاتف (جالاكسي زد فليب5) جاء في مرتبة الصدارة بفضل الزيادة المذهلة في الطلب، وبنسبة قدرها 54 في المئة من إجمالي المبيعات.





الألوان المفضلة تستحوذ على العملاء





التخزين بسعة 1 تيرابايت





الهواتف القابلة للطي



وكان اللونان «الغرافيتي» و«النعناع» المفضلين بين المشترين حيث استحوذا على 33%، و29%، على التوالي.وكان اللونان «فانتوم الأسود» و«الأزرق الثلجي» البارزين لهاتف (جالاكسي زد فولد5)، واستحوذا على ما نسبته 44%، و37% من إجمالي المبيعات، على التوالي.وأضافت سامسونج أنه بدا لافتًا أن خيار التخزين بسعة 1 تيرابايت في هاتف (جالاكسي زد فولد5) شهد زيادة بمعدل أربعة أضعاف عن سابقه، ما يعدّ تمهيدًا للطريق لمستقبل مثير في عالم الهواتف الذكية.وقال (كريستيان شميدت)، نائب رئيس سامسونج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يسعدنا تحقيق هذه الأرقام المذهلة في المبيعات.وتؤكد المزايا المبتكرة التي تلبي احتياجات عملائنا عبر أحدث سلسلة (جالاكسي زد)، كما يؤكد هذا الطلب على هاتفي (جالاكسي زد فليب5) و(جالاكسي زد فولد5) الزخم المتزايد لفئة الهواتف القابلة للطي.