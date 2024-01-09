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صحيفة تواصل الالكترونية

"ميتا" تفرض قيودا جديدا على المحتوى المخصص لهذه الفئة بتطبيقي فيسبوك وإنستجرام

شركة ميتا
ميتا
أ أ
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 قالت شركة ميتا المالكية لتطبيقي فيسبوك وإنستجرام إنها ستحجب المزيد من المحتوى الذي يمكن أن يشاهده المراهقون وذلك بعد ضغوط على الشركة من جهات رقابية بمختلف أنحاء العالم للحد من المحتوى المحتمل أن يكون ضارا.اضافة اعلان

"ميتا"  ستفرض قيودا لضبط المحتوى:


وأوضحت أنها ستفرض على المراهقين أشد قيود ضبط المحتوى في هذه التطبيقات، وستقيد أيضا مصطلحات البحث الإضافية في تطبيق انستجرام للصور.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة ستصعب على المراهقين الوصول إلى المحتوى الحساس كالانتحار وإيذاء النفس واضطرابات الأكل عند استخدامهم خواصا على انستجرام منها “البحث” و “الاستكشاف”.

وقالت الشركة إن تدابير الحماية المقرر تطبيقها خلال الأسابيع المقبلة ستساعد في عرض محتوى يتناسب مع “الفئة العمرية”.

ضغوط على الشركة واتهامها بالتسبب في الإدمان:


وتتعرض ميتا لضغوط في الولايات المتحدة وأوروبا بسبب مزاعم تقول إن تطبيقاتها تسبب الإدمان عليها وإنها لعبت دورا في تفاقم أزمة صحة الشباب النفسية.

وفي أكتوبر، أقام الادعاء العام في 33 ولاية أمريكية منها كاليفورنيا ونيويورك دعاوى ضد الشركة قائلا إنها ضللت المستخدمين مرارا بشأن مخاطر منصاتها.

وفي أوروبا، طلبت المفوضية الأوروبية معلومات حول التدابير التي تتخذها ميتا لحماية الأطفال من المحتوى غير القانوني والضار.

وجاءت ضغوط الجهات الرقابية في أعقاب شهادة أدلى بها موظف سابق في شركة ميتا أمام مجلس الشيوخ الأمريكي اتهم خلالها الشركة بأنها على علم بالمضايقات والأضرار الأخرى التي يواجهها المراهقون على منصاتها لكنها تقاعست عن اتخاذ تدابير ضد هذه المشكلات.

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