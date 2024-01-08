177 مليار دولار خسائر تُهدد مكانة "أبل" في صدارة الـ 10 الكبار

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تهدد الخسائر السوقية التي تعرضت لها شركة آبل منذ مطلع العام والبالغة 177 مليار دولار، والهبوط بقيمتها إلى 2.82 تريليون دولار، عرشها كأكبر شركة في العالم. اضافة اعلان





خسائر "أبل" أكبر شركة في العالم



ضعف الطلب على أجهزة أيفون



354 مليار دولار خسائر الـ 10 الكبار



ترتيب أكبر 10 شركات في العالم



أرامكو السعودية في الثالث عالميا



ميتا "فيسبوك" في المركز السابع



وبلغت القيمة السوقية لمايكرسوفت ثاني أكبر شركات العالم 2.73 تريليون دولار، وأصبحت أقرب ما يكون من آبل، وربما تخطف منها صدارة الكبار عالميا.وتزامنت خسائر أبل مع خفض بنك باركليز توصيته على سهم الشركة من محايد إلى خفض الوزن، كما خفض السعر المستهدف للسهم إلى 160 دولارا من 161 دولارا.وجاءت الخسائر بسبب ضعف الطلب على أجهزة "آيفون" ومخاوف من استمرار ضعف الطلب على منتجات الشركة في 2024، وفقا لتقارير"الاقتصادية".وسجلت سبع شركات خسائر، فيما سلجت 3 أخرى ارتفاعات وهى: شركة أرامكو السعودية أكبر شركة نفط في العالم وشركة إيلي ليلي المتخصصة في مجال الأدوية، وشركة وارن بافيت "بيركشير هاثاواي".وبلغت الخسائر الإجمالية للشركات العشر 354.4 مليار دولار منذ مطلع 2024 لتهبط قيمتها معا إلى 15.15 تريليون دولار.وتصدرت أبل الشركات الخاسرة، ثم أمازون بخسائر 70 مليار دولار، ومايكروسوفت 61 مليار دولار، وألفابت "جوجل" 48 مليار دولار.وتبقى آبل الأمريكية رغم الخسائر، أكبر شركات العالم قيمة سوقية بنحو 2.82 تريليون دولار، ثم مايكروسوفت، التي أسسها رجل الأعمال الشهير بيل جيتس، ثاني أكبر شركة بنحو 2.73 تريليون دولار.ويأتي ثالثا عملاق النفط العالمي أرامكو السعودية بنحو 2.13 تريليون دولار، ثم شركة ألفابت، الشركة الأم لمحرك البحث جوجل ويوتيوب والمتصفح كروم بـ1.71 تريليون دولار.وجاءت في الترتيب الخامس موقع التجارة الإلكترونية الأمريكي أمازون بقيمة 1.5 تريليون دولار، ثم صانعة الرقائق أحد أكبر مصنعي الرقائق وأنظمة ألعاب الفيديو "إنفيديا" بقيمة سوقية 1.21 تريليون دولار.وجاءت ميتا "فيسبوك سابقا" في المركز السابع بنحو 904 مليارات دولار، ثم شركة ملياردير الأسهم الشهير وارن بافيت " بيركشير هاثاواي" بقيمة سوقية 795 مليار دولار، وتسلا 755 مليار دولار، وإيلي ليلي 587 مليار دولار.