الإثنين، 26 جمادى الثانية 1445 ، 08 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

177 مليار دولار خسائر تُهدد مكانة "أبل" في صدارة الـ 10 الكبار

أبل1
شركة أبل
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تهدد الخسائر السوقية التي تعرضت لها شركة آبل منذ مطلع العام والبالغة 177 مليار دولار، والهبوط بقيمتها إلى 2.82 تريليون دولار، عرشها كأكبر شركة في العالم.اضافة اعلان

خسائر "أبل" أكبر شركة في العالم

وبلغت القيمة السوقية لمايكرسوفت ثاني أكبر شركات العالم 2.73 تريليون دولار، وأصبحت أقرب ما يكون من آبل، وربما تخطف منها صدارة الكبار عالميا.
وتزامنت خسائر أبل مع خفض بنك باركليز توصيته على سهم الشركة من محايد إلى خفض الوزن، كما خفض السعر المستهدف للسهم إلى 160 دولارا من 161 دولارا.

ضعف الطلب على أجهزة أيفون

وجاءت الخسائر بسبب ضعف الطلب على أجهزة "آيفون" ومخاوف من استمرار ضعف الطلب على منتجات الشركة في 2024، وفقا لتقارير"الاقتصادية".
وسجلت سبع شركات خسائر، فيما سلجت 3 أخرى ارتفاعات وهى: شركة أرامكو السعودية أكبر شركة نفط في العالم وشركة إيلي ليلي المتخصصة في مجال الأدوية، وشركة وارن بافيت "بيركشير هاثاواي".

354 مليار دولار خسائر الـ 10 الكبار

وبلغت الخسائر الإجمالية للشركات العشر 354.4 مليار دولار منذ مطلع 2024 لتهبط قيمتها معا إلى 15.15 تريليون دولار.
وتصدرت أبل الشركات الخاسرة، ثم أمازون بخسائر 70 مليار دولار، ومايكروسوفت 61 مليار دولار، وألفابت "جوجل" 48 مليار دولار.

ترتيب أكبر 10 شركات في العالم

وتبقى آبل الأمريكية رغم الخسائر، أكبر شركات العالم قيمة سوقية بنحو 2.82 تريليون دولار، ثم مايكروسوفت، التي أسسها رجل الأعمال الشهير بيل جيتس، ثاني أكبر شركة بنحو 2.73 تريليون دولار.

أرامكو السعودية في الثالث عالميا

ويأتي ثالثا عملاق النفط العالمي أرامكو السعودية بنحو 2.13 تريليون دولار، ثم شركة ألفابت، الشركة الأم لمحرك البحث جوجل ويوتيوب والمتصفح كروم بـ1.71 تريليون دولار.
وجاءت في الترتيب الخامس موقع التجارة الإلكترونية الأمريكي أمازون بقيمة 1.5 تريليون دولار، ثم صانعة الرقائق أحد أكبر مصنعي الرقائق وأنظمة ألعاب الفيديو "إنفيديا" بقيمة سوقية 1.21 تريليون دولار.

ميتا "فيسبوك" في المركز السابع

وجاءت ميتا "فيسبوك سابقا" في المركز السابع بنحو 904 مليارات دولار، ثم شركة ملياردير الأسهم الشهير وارن بافيت " بيركشير هاثاواي" بقيمة سوقية 795 مليار دولار، وتسلا 755 مليار دولار، وإيلي ليلي 587 مليار دولار.

اقرأ أيضا

"واتساب" يدخل تعديلا جديدا لأصحاب الـ"آيفون": ماذا حدث لألوان التطبيق؟

عاجل.. 71% من شركات المملكة تتعرض لحوادث سيبرانية (تفاصيل)

جوجل تشدد حمايتها لخصوصية مستخدمي كروم

لتفادي سرقة بياناتك.. احذر الإجابة على هذه التساؤلات في إنستجرام

واتساب يدعم الحسابات الموثوقة بالعلامة الزرقاء.. التفاصيل

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

تيك توك وآيفون 2:49 م الثلاثاء، 02 يناير 2024

تفاصيل الأزمة بين "تيك توك" ومستخدمي آيفون

تطبيق كابيلوت 12:53 م الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

مايكروسوفت تطلق تطبيق "كابيلوت" مساعد الذكاء الاصطناعي لأجهزة الأندرويد

نفاد بطارية آيفون 3:59 ص الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

لا قلق على بطارية "آيفون" بعد اليوم.. 9 إجراءات بسيطة تطيل عمرها

ويندوز 11 1:11 ص الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

5 مزايا في ويندوز 11 أوقفتها مايكروسوفت في 2023

اقرأ أيضا

سناب شات
1:12 ص الجمعة، 05 يناير 2024

مختص تقني يكشف عن طريقة منع الإضافة السريعة في سناب شات

هواتف أبل الحديثة
3:50 ص الخميس، 04 يناير 2024

تفوقت على سامسونج.. أبل تسيطر على مبيعات الهواتف الذكية 2023

خرائط جوجل
2:41 ص الخميس، 04 يناير 2024

جوجل تطلق ميزة نشر الموقع على تطبيق الخرائط

واتساب ويب
7:42 م الأربعاء، 03 يناير 2024

ميزة قادمة إلى واتساب للحفاظ على خصوصيتك (فيديو)

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الضمان الاجتماعي المطور
11:06 ص الإثنين، 08 يناير 2024

توضيح عاجل لـ"الموارد البشرية" بشأن عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش

images
10:17 ص الإثنين، 08 يناير 2024

10 نصائح لتعامل الوالدين مع الأبناء خلال الإجازة المدرسية

سكني
10:06 ص الإثنين، 08 يناير 2024

عاجل.. هل توجد مكاتب تحتكر الأراضي المجانية وتعيد بيعها على المواطنين؟ سكني يجيب

أهم 10
10:05 ص الإثنين، 08 يناير 2024

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. أسباب ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات و3 ممتلكات لا يجوز الحجز عليها

الطائف 6
9:19 ص الإثنين، 08 يناير 2024

عاجل.. أهم الأماكن والمنتزهات لقضاء إجازة منتصف الفصل الدراسي في الطائف

موظف بنك - السعودية -- حساب المواطن
8:14 ص الإثنين، 08 يناير 2024

عاجل.. حساب المواطن.. خطوات ورابط التعرف على نتيجة عدم الأهلية