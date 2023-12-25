إيطاليا تغرم "ميتا" حوالى 6.45 مليون دولار.. تعرف على السبب

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قررت السلطات الإيطالية، تغريم شركة ميتا بسبب انتهاكها لقواعد الإعلانات المعمول بها في البلاد.





تغريمة شركة ميتا



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الغرامات السابقة على ميتا



وتفصيلا، غرمت هيئة مراقبة الاتصالات الإيطالية AGCOM ، شركة ميتا، بسبب انتهاك الحظر المفروض على الإعلان عن المقامرة.وأفادت وكالة رويترز للأنباء أنه تم تغريم الشركة بمبلغ 5.85 مليون يورو (حوالي 6.45 مليون دولار) فيما يتعلق بالملفات الشخصية والحسابات على فيسبوك وإنستجرام، وعلاوة على ذلك، تنطبق الغرامة أيضًا على المحتوى المدعوم الذي يروج للمراهنة أو الألعاب بجوائز نقدية.وفي نوفمبر، قرر المجلس الأوروبي لحماية البيانات (EDPB) تمديد الحظر على "الإعلانات السلوكية" الذي فرضته النرويج في البداية - مما أثر على الشركة التي واجهت على ما يبدو غرامات تصل إلى 4٪ من إيراداتها العالمية.وتستخدم Meta Platforms فيسبوك وInstagram للإعلان وقاومت كلا المنصتين الجهود المبذولة للحد من الممارسة الإعلانية المثيرة للجدل والمحظورة قانونيا.وفي يناير، فرضت لجنة حماية البيانات الأيرلندية (DPC) غرامة على الشركة الأم لفيسبوك قدرها 390 مليون يورو (حوالي 413 مليون دولار) بسبب الطريقة التي تعاملت بها مع بيانات المستخدم وانتهاك قواعد حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، مما قد يعرض أجزاء من أعمالها الإعلانية للخطر.وتم تغريم شركة ميتا بمبلغ 210 مليون يورو (حوالي 222 مليون دولار) لانتهاكها قواعد الخصوصية للاتحاد الأوروبي من خلال ممارسات فيس بوك و180 مليون يورو (حوالي 191 مليون دولار) لممارسات مماثلة على انستجرام.وقالت الوكالة إن الطريقة التي تعاملت بها Meta مع بيانات المستخدم في عام 2018 سمحت لها بمعالجة بيانات المستخدم للإعلانات المستهدفة.