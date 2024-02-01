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منها الأسعار المرتفعة.. 5 أمور تجب معرفتها قبل شراء هاتف قابل للطي

الهواتف القابلة للطي
الهواتف القابلة للطي
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بدأت الهواتف القابلة للطي بالانتشار بنحو كبير في السنوات الأخيرة، والكثير من الشركات الرائدة في تصنيع الهواتف مثل: سامسونج، وجوجل، وموتورولا، وون بلس، وأوبو، أصدرت طُرزًا متعددة من هذه الهواتف.اضافة اعلان
تمتاز هذه الهواتف بتصاميمها المختلفة عن الهواتف العادية، وتأتي في فئتين، هما: الهواتف القابلة للطي أفقيًا على غرار الكتب، والهواتف القابلة للطي رأسيًا، وكل فئة لها مزاياها الخاصة، وتناسب فئة معينة.

5 أمور تجب معرفتها قبل شراء هاتف قابل للطي

فإذا كنت تفكر في شراء واحد من هذه الهواتف بغض النظر عن الفئة التي ترغب في اختيارها، من المهم معرفة بعض الأمور قبل الشراء؛ لتتمكن من اختيار الطراز المناسب لك، ومعرفة الجوانب السلبية والإيجابية لهذه الهواتف. وسنذكر من هذه الأمور ما يلي:

1- الشاشات القابلة للطي أكثر عرضة للخدوش مقارنة بالشاشات العادية

تكون الشاشة الرئيسية الداخلية القابلة للطي أكثر عرضة للخدوش والشقوق مقارنةً بالشاشات العادية، بالإضافة إلى ذلك، لا تأتي هذه الشاشات مع مستوى الحماية الذي تحصل عليه في الهواتف المغطاة بطبقة زجاجية من أحدث أنواع زجاج غوريلا.
من ناحية أخرى، تتعرض بعض الهواتف القابلة للطي للتلف بسبب الجزيئات الصغيرة مثل الرمال التي قد تعلق في مفصل الشاشة عند طيها، لذلك يجب أن تكون حذرًا عند استخدام هذه الهواتف، وتمنع تعرضها للأتربة والرمال.

2- تُباع بأسعار مرتفعة

تُباع الهواتف القابلة للطي بأسعار أعلى من أسعار الهواتف الأخرى التي تُنتجها الشركة نفسها، على سبيل المثال: أطلقت شركة جوجل هاتف Pixel Fold بسعر يبدأ من 1799 دولارًا وهو ضعف سعر هاتف Pixel 8، والأمر نفسه ينطبق على الهواتف التي تنتجها الشركات الأخرى، مثل: سامسونج وون بلس، وغيرها.

3- تأتي بأحجام كبيرة

تأتي الهواتف القابلة للطي أفقيًا على غرار الكتب بأحجام كبيرة وتكون عادة ضخمة وثقيلة مقارنةً بالهواتف العادية، وفي بعض الحالات، قد تشعر كأنك تحمل هاتفين في جيبك في الوقت نفسه.
تُحسّن الشركات المُصنعة لهذه الهواتف الطرز الجديدة التي تُصدرها لجعلها أصغر حجمًا، وأرق مع التركيز في تحسين المفصل لتنطبق الشاشات بنحو كامل عند طي الهاتف.
من ناحية أخرى، تمتاز الطرز القابلة للطي رأسيًا، مثل: Samsung Galaxy Z Flip5 بأنها أكثر قابلية للحمل ويمكنك وضعها في الجيب بسهولة، وتمتاز بالحجم الصغير عند طيها، وتكون عادةً أصغر من معظم الهواتف الذكية الأخرى.
تطوّر الشركات المصنعة لهذه الطُرز لتتمكن من الاستفادة من الشاشة الخارجية بأقصى درجة ممكنة، وعدم الاضطرار إلى فتح الهاتف كثيرًا، وهذا الأمر عملت عليه شركتا سامسونج وموتورولا في هاتفي Moto Razr Ultra و Z Flip5.

4- يمكن استخدامها كبديل للأجهزة اللوحية الصغيرة

من أبرز مزايا الهواتف القابلة للطي أفقيًا، مثل: Galaxy Z Fold5، و Pixel Fold أنها تمنحك تجربة استخدام تشبه تجربة استخدام الأجهزة اللوحية، وستتمكن من الاستمتاع بتجربة مشاهدة عالية الجودة بفضل حجم الشاشة الكبير
بالإضافة إلى أن هذه الهواتف أكثر قابلية للحمل من الجهاز اللوحي، ويمكنك الاستفادة منها أكثر من الجهاز اللوحي عند الخروج والتنقل، بسبب سهولة وضعها في الحقائب الصغيرة أو في الجيب.

5- لا تتوافق مع جميع التطبيقات

يعاني مستخدمو الهواتف القابلة للطي أفقيًا على غرار الكتب من مشكلة عدم دعم جميع التطبيقات التي تدعمها هواتف أندرويد الأخرى.
ومع أن معظم تطبيقات جوجل الشائعة الاستخدام تتكيف مع الشاشات الكبيرة بنحو جيد، فإن الكثير من التطبيقات التابعة لجهات خارجية لا تتكيف بنحو جيد مع الشاشات الكبيرة، ولا تظهر في الشاشة كاملة، أو أن بعض الوظائف لا تعمل في الشاشات الكبيرة.

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