سامسونج تطرح أقراص تخزين ذات سرعة فائقة في التعامل مع البيانات

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بدأت شركة سامسونج بطرح أقراص SSD 990 EVO التي ستوفر للحواسب سرعات كبيرة جدًا في
تخزين وقراءة البيانات.
سامسونج تطرح أقراص تخزين ذات سرعة فائقةوتبعا لخبراء التقنية فإن الميزة الجديدة في هذه
الأقراص هي أنها أول أقراص SSD للحواسب
تدعم تقنيات PCIe 4.0 x4 و PCI 5.0 x2.
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ويمكنها العمل مع PCIe 4.0 و PCIe 5.0 دون أن تتأثر سرعة الأداء فيها، الأمر الذي يجعلها خيارًا مناسبًا للحواسب المحمولة.
وتستخدم هذه الأقراص شرائح ذاكرة Samsung V-NAND 3-TLC، وتصل سرعة قراءة البيانات فيها إلى 5000 ميجابايت/ثانية، وسرعة كتابة البيانات إلى 4200 ميجابايت/ثانية.
كما تأتي مع سرعة كتابة عشوائية تصل إلى 700 ألف عملية إدخال وإخراج/ الثانية، وسرعة قراءة عشوائية تصل إلى 800 ألف عملية إدخال وإخراج/ الثانية.