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سامسونج تطرح أقراص تخزين ذات سرعة فائقة في التعامل مع البيانات

سامسونج
شركة سامسونج
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بدأت شركة سامسونج بطرح أقراص SSD 990 EVO التي ستوفر للحواسب سرعات كبيرة جدًا في تخزين وقراءة البيانات.

سامسونج تطرح أقراص تخزين ذات سرعة فائقةاضافة اعلان

وتبعا لخبراء التقنية فإن الميزة الجديدة في هذه الأقراص هي أنها أول أقراص SSD للحواسب تدعم تقنيات PCIe 4.0 x4 و PCI 5.0 x2.
ويمكنها العمل مع PCIe 4.0 و PCIe 5.0 دون أن تتأثر سرعة الأداء فيها، الأمر الذي يجعلها خيارًا مناسبًا للحواسب المحمولة.
وتستخدم هذه الأقراص شرائح ذاكرة Samsung V-NAND 3-TLC، وتصل سرعة قراءة البيانات فيها إلى 5000 ميجابايت/ثانية، وسرعة كتابة البيانات إلى 4200 ميجابايت/ثانية.
كما تأتي مع سرعة كتابة عشوائية تصل إلى 700 ألف عملية إدخال وإخراج/ الثانية، وسرعة قراءة عشوائية تصل إلى 800 ألف عملية إدخال وإخراج/ الثانية.

سعة أقراص تخزين سامسونج 2 تيرابايت

وتطرح هذه الأقراص بنموذجين، الأول يوفر سعة 1 تيرابايت، والثاني بسعة 2 تيرابايت، وتبعا لسامسونج فإن هذه الأقراص حصلت على تقنيات خاصة تجعلها أقل استهلاكًا للطاقة مقارنة بأقراص SSD الشبيهة بها.

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