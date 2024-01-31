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مقاوم للماء والغبار.. موتورولا تكشف عن هاتفها الذكي الجديد Moto G24 Power

هاتف موتورولا
هافت موتورولا الجديد
أ أ
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 أعلنت شركة موتورولا عن هاتفها الذكي الجديد Moto G24 Power ، موضحة أن تصميم الهاتف الجديد مقاوم للماء والغبار، مع بطارية كبيرة وشحن سريع وكاميرا أمامية عالية الدقة.اضافة اعلان

معالج هاتف موتورولا


ووفقا للشركة، فإن معالج الهاتف ثماني النواة من ميدياتيك الهاتف الجديد مع وحدة معالجة الرسومات.

ومن مزايا الهاتف البارزة واجهة المستخدم المستندة إلى أندرويد 14، ومكبرات صوت ، ومنفذ صوتي، ومنفذ USB-C، والماسح الضوئي لبصمات الأصابع المثبت على الجهة الجانبية.

توسيع الذاكرة الافتراضية


وأكدت الشركة، أنه تتيح أيضا توسيع الذاكرة الافتراضية بمقدار الضعف عبر ميزة تعزيز ذاكرة الوصول العشوائي.

يشار إلى أن شركة موتورولا وعدت بترقية واحدة لنظام التشغيل وثلاث سنوات من التحديثات الأمنية.

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