لأول مرة ترجمة فورية لمكالماتك.. "جالاكسي إس 24" يتحدى "أبل"

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يتيح هاتف "جالاكسي إس 24" الذي كشفت سامسونج النقاب عنه، إمكانية الترجمة الفورية للمكالمات الهاتفية إلى لغات مختلفة، بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي اضافة اعلان





ميزة الترجمة الفورية في جالاكسي إس 24







خصوصية وأمان







أسعار جالاكسي إس 24



والأربعاء، كشفت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عن أحدث تشكيلة من هاتفها الذكي "جالاكسي إس 24"، والتي زودتها بوظائف الذكاء الاصطناعي المتعددة، في أحدث مساعي الشركة لتحدي منافستها الأمريكية أبل.وتفوقت أبل على سامسونج في صادرات الهواتف الذكية لعام 2023، وفقًا لشركة البيانات "إنترناشيونال داتا كوربوريشن"، لتُنزل الشركة الكورية الجنوبية من عرش اعتلته منذ 2010.وردًا على ذلك، تقدم سامسونج العديد من وظائف الذكاء الاصطناعي في طرزها المتميزة من هاتف "جالاكسي إس 24" ضمن إستراتيجيتها لجذب المشترين.وستتمتع الهواتف الجديدة بترجمة صوتية ثنائية الاتجاه في الوقت الفعلي لمكالمة هاتفية مباشرة تُجرى بلغتين مختلفتين، والتي قالت الشركة إن "إس 24" هو "أول هاتف ذكي يقدمها على الإطلاق".وهذه الميزة متاحة على الجهاز بـ13 لغة مختلفة من خلال تدريب الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص بسامسونج.كما توفر ميزة "دائرة للبحث"، حيث يؤدي وضع دائرة حول أي جزء من الصورة على الشاشة إلى البحث عنها في جوجل.وتشمل الميزات الأخرى التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، التلخيص، وترجمة التسجيلات الصوتية، و"التحرير التوليدي" للصور ليتيح ملء خلفيات غير موجودة، وميزة تحول المقاطع المصورة في الوقت الفعلي إلى حركة بطيئة عن طريق ملء إطارات غير موجودة.يشير الذكاء الاصطناعي المدمج في الأجهزة إلى وظائف الذكاء الاصطناعي التوليدي، التي يجري تحميلها على جهاز كل مستخدم بعد تدريبه، والتي لا تحتاج إلى الاتصال بنظام الحوسبة السحابية.وتروج شركات مثل "كوالكوم" و"سامسونج"، للذكاء الاصطناعي المدمج في الأجهزة، باعتباره أكثر أمانا للمعلومات الشخصية؛ لأنه لا يحتاج إلى إرسال البيانات إلى السحابة الإلكترونية من أجل استخدامها.وتقول شركة "كاناليس" للبيانات، إن 5 بالمئة فقط من الهواتف الذكية التي ستسلم في 2024 ستكون قادرة على استخدام الذكاء الاصطناعي، لكن هذه النسبة ستزيد إلى 45 بالمئة في 2027.ولاستخدام هذه التقنية المتطورة، أبرمت سامسونج صفقة لعدة سنوات مع جوجل لدمج "جيميني نانو"، وهو أكثر النماذج اللغوية الكبيرة كفاءة لدى الشركة الأمريكية. وستتمكن من الوصول إلى تقنية "جيميني برو" و"إيماجين2" لتحويل النص إلى صورة من خلال السحابة.وستباع سلسلة "جالاكسي إس 24" بدءًا من 31 يناير. وفي الولايات المتحدة، سيبدأ سعر هاتف "جالاكسي إس 24" في نسخته الأساسية من 799 دولارًا وإصدارين بمواصفات أعلى، هما "إس 24 بلس" من 999 و"إس24 ألترا" من 1299.وحافظت سامسونج على أسعار الطراز الأساسي و"بلس" عند نفس مستوى العام الماضي، فيما رفعت سعر "ألترا" 100 دولار.