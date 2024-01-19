الجمعة، 07 رجب 1445 ، 19 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

لأول مرة ترجمة فورية لمكالماتك.. "جالاكسي إس 24" يتحدى "أبل"

جالاكسي إس 24 - 2
جالاكسي إس 24 من سامسونج
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

يتيح هاتف "جالاكسي إس 24" الذي كشفت سامسونج النقاب عنه، إمكانية الترجمة الفورية للمكالمات الهاتفية إلى لغات مختلفة، بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعياضافة اعلان

ميزة الترجمة الفورية في جالاكسي إس 24


والأربعاء، كشفت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عن أحدث تشكيلة من هاتفها الذكي "جالاكسي إس 24"، والتي زودتها بوظائف الذكاء الاصطناعي المتعددة، في أحدث مساعي الشركة لتحدي منافستها الأمريكية أبل.
وتفوقت أبل على سامسونج في صادرات الهواتف الذكية لعام 2023، وفقًا لشركة البيانات "إنترناشيونال داتا كوربوريشن"، لتُنزل الشركة الكورية الجنوبية من عرش اعتلته منذ 2010.
وردًا على ذلك، تقدم سامسونج العديد من وظائف الذكاء الاصطناعي في طرزها المتميزة من هاتف "جالاكسي إس 24" ضمن إستراتيجيتها لجذب المشترين.
وستتمتع الهواتف الجديدة بترجمة صوتية ثنائية الاتجاه في الوقت الفعلي لمكالمة هاتفية مباشرة تُجرى بلغتين مختلفتين، والتي قالت الشركة إن "إس 24" هو "أول هاتف ذكي يقدمها على الإطلاق".
وهذه الميزة متاحة على الجهاز بـ13 لغة مختلفة من خلال تدريب الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص بسامسونج.
كما توفر ميزة "دائرة للبحث"، حيث يؤدي وضع دائرة حول أي جزء من الصورة على الشاشة إلى البحث عنها في جوجل.
وتشمل الميزات الأخرى التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، التلخيص، وترجمة التسجيلات الصوتية، و"التحرير التوليدي" للصور ليتيح ملء خلفيات غير موجودة، وميزة تحول المقاطع المصورة في الوقت الفعلي إلى حركة بطيئة عن طريق ملء إطارات غير موجودة.

خصوصية وأمان


يشير الذكاء الاصطناعي المدمج في الأجهزة إلى وظائف الذكاء الاصطناعي التوليدي، التي يجري تحميلها على جهاز كل مستخدم بعد تدريبه، والتي لا تحتاج إلى الاتصال بنظام الحوسبة السحابية.
وتروج شركات مثل "كوالكوم" و"سامسونج"، للذكاء الاصطناعي المدمج في الأجهزة، باعتباره أكثر أمانا للمعلومات الشخصية؛ لأنه لا يحتاج إلى إرسال البيانات إلى السحابة الإلكترونية من أجل استخدامها.
وتقول شركة "كاناليس" للبيانات، إن 5 بالمئة فقط من الهواتف الذكية التي ستسلم في 2024 ستكون قادرة على استخدام الذكاء الاصطناعي، لكن هذه النسبة ستزيد إلى 45 بالمئة في 2027.
ولاستخدام هذه التقنية المتطورة، أبرمت سامسونج صفقة لعدة سنوات مع جوجل لدمج "جيميني نانو"، وهو أكثر النماذج اللغوية الكبيرة كفاءة لدى الشركة الأمريكية. وستتمكن من الوصول إلى تقنية "جيميني برو" و"إيماجين2" لتحويل النص إلى صورة من خلال السحابة.

أسعار جالاكسي إس 24

وستباع سلسلة "جالاكسي إس 24" بدءًا من 31 يناير. وفي الولايات المتحدة، سيبدأ سعر هاتف "جالاكسي إس 24" في نسخته الأساسية من 799 دولارًا وإصدارين بمواصفات أعلى، هما "إس 24 بلس" من 999 و"إس24 ألترا" من 1299.
وحافظت سامسونج على أسعار الطراز الأساسي و"بلس" عند نفس مستوى العام الماضي، فيما رفعت سعر "ألترا" 100 دولار.

اقرأ أيضا

قريبا في واتساب .. ميزة لإسكات المتصلين غير المعروفين لعميل الويب

1643 طالبًا من تعليم الرياض يتأهلون لاختبار المرحلة الأولى من "أذكى"

"أبل" تزيح "سامسونج" وتتربع على عرش الهواتف الذكية في 2023

للنوعين الأول والثاني.. نصائح تغير حياة مرضى السكري وتمنع المضاعفات

تحديث "سناب شات" يحذف خاصية "لا يمكن الاستغناء عنها"

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

منتجات "جوجل" 9:55 ص الخميس، 18 يناير 2024

إجراء مهم فورًا.. تحذير أمني عالي الخطورة بشأن منتجات "جوجل"

أبل 4:28 ص الأربعاء، 17 يناير 2024

"أبل" تزيح "سامسونج" وتتربع على عرش الهواتف الذكية في 2023

كيف تُحسّن بيئة منزلك باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي 3:46 ص الأحد، 07 يناير 2024

6 طرق لتحسين بيئة منزلك باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي

هواتف أبل الحديثة 3:50 ص الخميس، 04 يناير 2024

تفوقت على سامسونج.. أبل تسيطر على مبيعات الهواتف الذكية 2023

اقرأ أيضا

مبادرة الذكاء
2:31 م الثلاثاء، 16 يناير 2024

صندوق النقد: الذكاء الاصطناعي سيؤثر على 40% من الوظائف في جميع أنحاء العالم

ساعات أبل
9:49 ص الثلاثاء، 16 يناير 2024

الجمارك الأمريكية تصدر تعليمات جديدة بخصوص ساعات "أبل"

سناب شات
11:43 م الإثنين، 15 يناير 2024

"لا تخرجوا من التطبيق".. مختص تقني يكشف عن تعطل "سناب شات"

واتساب 2
10:24 م الإثنين، 15 يناير 2024

واتسآب يبدأ في طرح ميزة الاستطلاع للمستخدمين.. تعرف عليها

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

اختبار نظام أسلحة نووية تحت الماء
10:57 ص الجمعة، 19 يناير 2024

كوريا الشمالية تعلن اختبار "نظام أسلحة نووية تحت الماء"

حساب المواطن
10:22 ص الجمعة، 19 يناير 2024

عاجل.. حساب المواطن يوضح وقت دراسة أهلية التابع الجديد للدعم

جالاكسي إس 24 - 2
9:53 ص الجمعة، 19 يناير 2024

لأول مرة ترجمة فورية لمكالماتك.. "جالاكسي إس 24" يتحدى "أبل"

أمطار على مناطق المملكة
9:26 ص الجمعة، 19 يناير 2024

عاجل.. أمطار رعدية وضباب ورياح وبرد على مكة وهذه المناطق

تاشيرة خروج - الغاء تاشيرة خروج - مقيم - الجوازات
3:00 ص الجمعة، 19 يناير 2024

عاجل.. خرج من المملكة وانتهت صلاحية جوازه هل يمكنه العودة بعد تمديد إقامته؟

حساب المواطن
2:03 ص الجمعة، 19 يناير 2024

عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن للمتزوجين: غير ملتزمين بهذا الأمر أثناء التسجيل