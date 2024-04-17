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مجانًا وبشهادة معتمدة.. "سدايا" تُعلن بدء التسجيل في معسكرات تدريبية للخريجين

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الهيئة السعودية للبيانات
أ أ
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أعلنت الهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي عن بدء التسجيل في المرحلة الرابعة من "معسكرات LLM"، لتطوير الكوادر الوطنية في مجال النماذج اللغوية الكبيرة من خلال معسكر تدريبي  مع فرصة الحصول على شهادة معتمدة على النحو التالي:اضافة اعلان

"سدايا" تُعلن بدء التسجيل في معسكرات تدريبية للخريجين

 الفئات المستهدفة:
- أصحاب التخصصات التقنية ومن تنطبق عليهم متطلبات القبول.

 التخصصات المطلوبة:

- التخصصات التقنية

 مجالات التدريب:

1 - التعلم العميق.
2 - الشبكات العصبية.
3 - توليد اللغات المتقدمة.
4 - تقنيات التحسين لنماذج اللغة.

 الشروط:

- اجتياز اختبار القبول.
- اجادة اللغة الانجليزية.
- أن يكون المتقدم مواطنًا.
- حاصل على درجة الدبلوم أو البكالوريوس في أي تخصص تقني.

الأهداف:

- التأهيل للحصول على شهادة مهنية معتمدة.
- خلق واكتشاف المواهب المختصة في مجالات النماذج اللغوية الكبيرة.
- بناء وتطوير قدرات وكفاءات المهتمين والمختصين في مجالات النماذج اللغوية الكبيرة.

تفاصيل المعسكر:

1 - المعسكر افتراضي.
2 - مدة المعسكر "4 أسابيع".
3 - يبدأ المعسكر من 28 أبريل 2024.
4 - يوجد شهادة معتمدة من سدايا بإتمام المعسكر.

 طريقة التسجيل:

 التقديم متاح حاليًا من خلال الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى السبت 1445/10/11هـ (الموافق 2024/4/20م).

نبذة عن المعسكر:

ويتم في هذه المعسكرات، العمل على تصميم برنامج تدريبي متخصص مصمم لتزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات المتعلقة في مجال التعلم العميق والنماذج اللغوية الكبيرة والذي يهدف إلى تخريج 800 متدرب وتأهيلهم للحصول على شهادة الذكاء الاصطناعي المهنية.

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