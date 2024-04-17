مجانًا وبشهادة معتمدة.. "سدايا" تُعلن بدء التسجيل في معسكرات تدريبية للخريجين

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أعلنت الهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي عن بدء التسجيل في المرحلة الرابعة من "معسكرات LLM"، لتطوير الكوادر الوطنية في مجال النماذج اللغوية الكبيرة من خلال معسكر تدريبي مع فرصة الحصول على شهادة معتمدة على النحو التالي:





"سدايا" تُعلن بدء التسجيل في معسكرات تدريبية للخريجين



التخصصات المطلوبة:



مجالات التدريب:



الشروط:



الأهداف:



تفاصيل المعسكر:



طريقة التسجيل:



نبذة عن المعسكر:

