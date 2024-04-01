الإثنين، 22 رمضان 1445 ، 01 أبريل 2024

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شات جي بي تي تعرض أداة جديدة لاستنساخ الصوت

شات جي بي تي
شات جي بي تي
أ أ
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أعلنت شركة "أوبن ايه آي"، عن أداة لاستنساخ الصوت سيكون استخدامها محدوداً لتفادي تسجيل حوادث احتيال أو جرائم.
وأوضح بيان للشركة ان الأداة التي سُمّيت بـ" فويس انجين" قادرة على إعادة إنتاج صوت شخص من خلال عينة صوتية مدتها 15 ثانية.اضافة اعلان

أداة جديدة لاستنساخ الصوت

وأضاف البيان "ندرك أن القدرة على توليد أصوات تشبه أصوات البشر خطوة تنطوي على مخاطر كبيرة، خصوصاً في عام الانتخابات هذا".
وتابع "نعمل مع شركاء أميركيين ودوليين من حكومات ووسائل إعلام والتعليم والمجتمع المدني وقطاعات أخرى، ونأخذ ملاحظاتهم في الاعتبار خلال عملية ابتكار الأداة".
وفي هذا العام الذي يُرتقب أن يشهد انتخابات في دول كثيرة، يخشى الباحثون في مجال التضليل الإعلامي من إساءة استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدية، وخصوصاً أدوات استنساخ الصوت التي تُعدّ رخيصة وسهلة الاستخدام ويصعب تتبعها.

احتمال إساءة استخدام الأداة الجديدة

وأكدت "أوبن ايه آي" أنها اعتمدت "نهجاً حذراً" قبل نشر الأداة الجديدة على نطاق أوسع "بسبب احتمال إساءة استخدام الأصوات الاصطناعية".
ويأتي عرض الأداة بعدما قام مستشار يعمل في الحملة الرئاسية لمنافس ديمقراطي لجو بايدن، بابتكار برنامج آلي انتحل شخصية الرئيس الأمريكي المرشح لولاية جديدة.
ودعا الصوت المشابه لصوت جو بايدن الناخبين إلى الامتناع عن التصويت في الانتخابات التمهيدية في نيو هامبشر.
وحظرت الولايات المتحدة حينها الدعوات التي تستخدم فيها الأصوات المستنسخة المولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي، من أجل مكافحة عمليات الاحتيال السياسية أو التجارية.

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