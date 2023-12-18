الإثنين، 05 جمادى الثانية 1445 ، 18 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

لو نسيتها.. خطوات إعادة تعيين كلمة مرور إنستجرام

إنستجرام 2
إعادة تعيين كلمة مرور إنستجرام
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تعد إعادة تعيين كلمة مرور إنستجرام Instagram أو تغييرها أمرًا مربكًا، وإذا تم منعك من الوصول إلى حسابك على إنستجرام لأنك نسيت كلمة المرور الخاصة بك، أو إذا كنت ترغب فقط في تغيير كلمة المرور الخاصة بك.اضافة اعلان

تعليمات إنستجرام لإنشاء كلمة مرور قوية

ويوصي إنستجرام مستخدميه بإنشاء مجموعة كلمات مرور قوية مكونة من 6 أحرف على الأقل، بما في ذلك الأرقام والحروف وعلامات الترقيم، ويجب عليك أيضًا تجنب استخدام نفس كلمة المرور على مواقع أو منصات متعددة.
وفي حالة نسيان كلمة المرور الخاصة بك ولم تتمكن من تسجيل الدخول إلى حسابك، فهناك بعض الخيارات للمصادقة منها: اسم المستخدم أو عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف، فهناك عدد من الخطوات التي يمكن من خلالها إعادة تعيين كلمة مرور الخاصة بك إذا نسيتها.

إعادة تعيين كلمة مرور إنستجرام على هواتف آيفون

افتح تطبيق Instagram إنستجرام على آيفون وانتقل إلى شاشة تسجيل الدخول
اضغط على "نسيت كلمة المرور".
حدد ما إذا كنت تريد استخدام اسم المستخدم أو الهاتف الخاص بك لعملية الاسترداد.
أدخل عنوان بريدك الإلكتروني، أو اسم المستخدم، أو رقم الهاتف، ثم اضغط على "التالي".
سيتم إرسال رابط لإعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك إما إلى البريد الإلكتروني الخاص بك أو الهاتف.
إذا اخترت استخدام اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني الخاص بك، فافتح حساب البريد الإلكتروني المرتبط.
ابحث عن رسالة من إنستجرام واتبع التعليمات "لإعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك".
إذا اخترت خيار الهاتف، فستتم مطالبتك بالاختيار بين تلقي رمز أو رابط عبر الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني.
حدد الخيار المناسب لتلقي رابط من إنستجرام لإعادة تعيين كلمة المرور.

إعادة تعيين كلمة مرور إنستجرام على هواتف أندرويد

افتح تطبيق إنستجرام على أندرويد وانتقل إلى شاشة تسجيل الدخول.
اضغط على "هل نسيت كلمة المرور؟".
ضمن "البحث عن حسابك"، أدخل اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف الخاص بك، ثم انقر فوق "البحث عن حساب".
إذا استخدمت اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني الخاص بك، فسيتم إرسال بريد إلكتروني من إنستجرام إلى عنوان البريد الإلكتروني المرتبط. افتح البريد الإلكتروني وحدد "إعادة تعيين كلمة المرور".
إذا قمت بإدخال رقم هاتفك، فستتلقى خيارين: "الرمز أو الرابط عبر البريد الإلكتروني" أو "الرمز أو الرابط عبر الرسائل القصيرة".
اختر أحد الخيارين لمتابعة إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك.

اخترنا لك هذه الموضوعات المهمة


1️⃣  مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)

اقرأ أيضا

ماسك: المعلنون عادوا إلى منصة "إكس"

النتيجة الأعلى.. تخريج 433 خريجًا من الدفعة الـ 14 لـ "كاوست"

بشرى.. متصفح فايرفوكس يضيف 450 ميزة جديدة

مختص تقني يكشف مفاجأة حول علاقة 69 مليون وظيفة بشرية بالذكاء الاصطناعي

السبب غامض.. "تشات جي بي تي" يرفض الإجابة على تساؤلات المستخدمين

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

فيسبوك وإنستجرام 3:42 ص الأحد، 10 ديسمبر 2023

5 اتهامات لـ"فيسبوك" و"إنستجرام" بتسهيل التحرش بالأطفال

فيسبوك وإنستجرام 3:59 ص الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023

عاجل.. ميتا تقرر إجراء هذه الخطوة الصادمة في فيسبوك ماسنجر وإنستجرام

واتساب 2 9:33 م السبت، 02 ديسمبر 2023

واتساب يتيح للمستخدمين مشاركة تحديثات الحالة على هذا التطبيق

انستجرام 1:50 ص الإثنين، 27 نوفمبر 2023

إنستجرام في ورطة.. غرامة كبيرة بسبب استغلال بيانات الأطفال

اقرأ أيضا

أبل وهواوي
3:56 م الجمعة، 15 ديسمبر 2023

أبل الأكثر انخفاضًا.. تراجع إيرادات كبرى شركات الكمبيوتر إلى نحو 41 مليار دولار

سدايا
3:37 م الخميس، 14 ديسمبر 2023

رئيس "سدايا": قطاع التقنية يشهد ظهور وظائف تنافسية بمسميات مختلفة

الرسائل النصية بين هواتف آيفون وأندرويد
2:41 ص الخميس، 14 ديسمبر 2023

ميزة جديدة على آيفون تحمي هاتفك من السرقة والاحتيال

خرائط جوجل
12:03 ص الخميس، 14 ديسمبر 2023

تحديث جديد.. خرائط جوجل تتيح مسح جميع آثار زياراتك وعمليات البحث

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

قياس درجة حرارة الطفل
5:06 ص الإثنين، 18 ديسمبر 2023

أغربها الثالثة.. 4 طرق صحيحة لقياس درجة حرارة طفلك

موظف بنك - السعودية -- حساب المواطن
4:30 ص الإثنين، 18 ديسمبر 2023

توضيح عاجل من حساب المواطن حول شروط حصول المطلقة على الدعم

إنستجرام 2
3:59 ص الإثنين، 18 ديسمبر 2023

لو نسيتها.. خطوات إعادة تعيين كلمة مرور إنستجرام

مساند
3:00 ص الإثنين، 18 ديسمبر 2023

عاجل.. مساند توضح إمكانية استرداد رسوم تأشيرة استقدام تم استخدامها

صندوق التنمية العقاري
2:45 ص الإثنين، 18 ديسمبر 2023

صندوق التنمية العقارية يعلن عن تعليق الخصومات مؤقتًا.. لهذا السبب

وزارة التعليم
2:15 ص الإثنين، 18 ديسمبر 2023

وزارة التعليم: 5 شروط و3 موافقات ضمن ضوابط تسريع الطلاب