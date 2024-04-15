خبر صادم للملايين بشأن أعطال "فيسبوك" و"إنستجرام" المتكررة

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شهدت منصات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستجرام" "وواتساب"، المملوكة لشركة "ميتا"، 33 انقطاعًا منذ بداية العام الجاري 2024، بما فيهما اثنتين من أكبر انقطاعات الخدمة منذ عام 2022.

وكشف خبراء التكنولوجيا لموقع "ديلي ميل" عن السر وراء الأعطال المتكررة، قائلين إن "ميتا" ربما تكون قد أنشأت نظامًا أصبح الآن معقدًا للغاية بحيث لا يمكن الاستمرار في تشغيله، وخاصة مع استمرارها في خفض عدد الموظفين.

ومما يثير القلق أن أحد الخبراء حذر من أن المشاكل ستزداد سوءًا، واصفًا الانقطاعات بأنها "وجودية" لميتا.





الدين الفني



خوادم ميتا



33 حالة انقطاع



ووصف خبير الأمن السيبراني، الدكتور جوناد علي، مشكلة "ميتا"، بأنه شيء يسمى "الدين الفني"، في إشارة إلى قيام الشركة ببناء أجزاء معقدة جدًا من الإنترنت على خلفية أنظمة قديمة لا تعمل تمامًا.وأضاف علي: "ما يحدث هو أن هناك هذه "الأنظمة القديمة" التي ليس لدى الناس الوقت الكافي لإصلاحها".وتتحدث الآلاف من الأنظمة والخدمات المختلفة مع بعضها البعض باستخدام ما يسمى API، أو واجهة برمجة التطبيقات، ويتيح ذلك للنظام المعقد العمل ككل، لكن إذا حدث خطأ ما في إحدى واجهات برمجة التطبيقات، فقد ينتشر بسرعة إلى الكثير من الخدمات المختلفة.ويعني هذا أن المشكلات المتعلقة بالتحديثات الروتينية والميزات الجديدة يمكن أن تؤدي إلى تأثيرات متتالية تؤدي إلى انقطاعات كبيرة بما يكفي ليلاحظها المستخدمون.وأوضح علي: "عندما تعمل على نظام كمبيوتر مثل ميتا، فإنك تقوم دائمًا بإصدار ميزات جديدة وإجراء الصيانة... والشيء الأساسي هو أن تكون قادرًا على التعافي بسرعة. ولكن عندما لا تكون قادرًا على المتابعة، تبدأ الأمور في أن تصبح أكثر وضوحًا".وفي 5 مارس و3 أبريل من هذا العام، تعطلت جميع خدمات فيسبوك وواتساب وإنستغرام، لمدة ساعتين تقريبًا.ويبدو أن المشكلة انتشرت على نطاق واسع عبر منصات "ميتا"، حيث تأثرت منصة "ثريدز" وحتى مستخدمي سماعات الرأس "ميتا كويست في آر".وفي ذلك الوقت، اعترفت شركة "ميتا" بأن الخدمات قد تعطلت، وأرجعت انقطاع الخدمة إلى "مشكلة فنية".لكن التحليل الدقيق يمكن أن يضيق نطاق هذا "الخطأ الفني" بالضبط. وعلى الرغم من أن هذا التعطل تم تصنيفه على أنه "انقطاع الخادم"، إلا أن خوادم "ميتا" لم تتعطل أبدًا وظل الموقع نشطًا طوال الوقت.ومن غير المحتمل جدًا أن تكون خوادم "ميتا" قد تم استهدافها من قبل قراصنة الإنترنت، وإن لم يستبعد ذلك تمامًا.وفي أعقاب انقطاع الخدمة مباشرة في 5 مارس، أعلنت مجموعة القراصنة "أنونيموس" مسؤوليتها عن هجوم إلكتروني ضد الشركة.غير أن أنجيليك ميدينا، رئيسة قسم استخبارات الإنترنت في شركة "سيسكو ثاوزند آيز" قال إن الخطأ البشري كان السبب الأكثر احتمالاً.وأضافت أن الهجوم الإلكتروني، مثل هجوم الحرمان من الخدمات (DDoS) الذي تغمر فيه أنظمة الشركة بأعداد هائلة من الطلبات، من شأنه أن يترك أثرًا واضحًا".وشرحت قائلة: "إذا كان الأمر يشبه هجوم DDoS حيث ترى الكثير من حركة المرور التي تغمر خدمة معينة، فسوف ترى تأثيرات مضاعفة عبر الكثير من مقدمي خدمات الإنترنت المختلفين (موفري خدمة الإنترنت)".غير أنها لم تجد أي دليل على هذه التأثيرات المتتالية على منصات "ميتا"، وهذا يزيد من احتمالية قيام مطوري الشركة بإصدار تحديث يتفاعل بشكل سيئ مع بقية البنية التحتية.وتابعت: "عادةً ما نرى مع هذه الأنواع من الانقطاعات هو أنه ربما كان هناك نوع من التحديث الذي تم إجراؤه على التطبيق أو البنية التحتية الأساسية".وقالت: "إن أنواع الانقطاعات هي من صنع الذات، بسبب عدم وجود كلمة أفضل".وفي حين أن هذين الانقطاعين كانا الأكثر وضوحًا، إلا أنهما ليسا المرتين الوحيدتين اللتين شهدت فيهما انقطاع الخدمة هذا العام.فقد سجلت 33 حالة من "تدهور الأداء" بين 1 يناير و5 أبريل، بزيادة قدرها 154% عن نفس الفترة من العام السابق.لكن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن بعض الخبراء غير متفائلين بأن هذه الأنظمة سوف تتحسن في المستقبل.وقال خبير الأمن السيبراني جيمس بور، يتوقع أن تصبح هذه المشكلات "وجودية" بالنسبة إلى "ميتا".وأضاف: "لن تتحسن، ولن يكون الوضع أفضل مما هو عليه الآن. "سيستمر الأمر في الخروج عن نطاق السيطرة وسيستمر في التدهور ويصبح أكثر هشاشة مع المزيد من الإخفاقات... سيفقد الناس الثقة، وفي نهاية المطاف، أظن أنه سيختفي".ونسب بور إلى أحد المطلعين على شركة ميتا قوله: "ليس لديهم سيطرة داخلية. إنهم يبقون تشغيله في الغالب، وهذا كل ما يمكنهم فعله"".المشكلة الأكبر، كما يدعي بور، هي أن النظام قد نما بشكل كبير للغاية ويقوم بأشياء كثيرة للغاية لشركة ميتا للحفاظ على عمل كل شيء.ويقول: "لقد حصلنا على هذه الأنظمة التي أصبحت أكثر تعقيدًا، مع المزيد والمزيد من التعليمات البرمجية غير المطابقة للمواصفات، مما يجعل العمل معها أكثر صعوبة، ومع مرور الوقت، يتعين عليك تخصيص المزيد والمزيد من الموارد لها".