قريبا.. جوجل تقدم ميزة "مسح النصوص" لنظام أندرويد

وظيفة جديدة على أنظمة أندرويد



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ميزة مسح النصوص



تعمل شركة جوجل حاليا، على ميزة "مسح النصوص" الجديدة لتطبيق "Gboard" لنظام أندرويد.وعلى غرار الطريقة التي يمكن بها لتطبيق "لينس" التعرف على الأحرف النصية من الصور، تستخدم الوظيفة الجديدة "التعرف البصري على الأحرف" لاستخراج النص من الصور من كاميرا الهاتف وتتيح للمستخدمين لصقه أينما يريدون.وتظهر الميزة الجديدة جنباً إلى جنب مع مفتاحي التبديل الحاليين "الترجمة" و"التدقيق اللغوي".. يؤدي النقر عليها إلى فتح عدسة الكاميرا في النصف السفلي من الشاشة ويتيح للمستخدمين الاختيار من صورة موجودة أو النقر على صورة جديدة.. ومع ذلك، فإنه يتطلب من المستخدم منح "Gboard" حق الوصول إلى كاميرا الجهاز، وفقاً لتقرير حديث صادر عن موقع "9to5Google".وعندما يكتشف خيار "مسح النصوص"نصاً في صورة ما، فإنه سيسلط الضوء على النص الذي يمكن إدراجه في أي حقل نصي.. عند الانتهاء من لصق النص، تظل الأداة مفتوحة حتى يتمكن المستخدمون من استخراج النص من الصور الأخرى.يذكر أن الميزة الجديدة متاحة حالياً على الإصدار التجريبي من "Gboard" لنظام التشغيل أندرويد 13.6، ولكن لا يزال من غير الواضح متى ستكون متاحة للجميع، بحسب ما نقلت صحيفة إنديان إكسبرس.