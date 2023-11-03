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شركة هندية تكشف مواصفات حصرية لأحدث هواتفها العاملة بنظام الأندرويد

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الهاتف الجديد
أ أ

ظهر هاتف Lava Blaze 2 الذي يعمل بنظام "أندرويد" ويهد منافسا مميزا لهواتف سامسونغ وهواوي المتوسطة الفئة، بحسب "روسيا اليوم".

تصميم الهاتف:اضافة اعلان


ويأتي الهاتف بهيكل أنيق التصميم أبعاده (165/76.1/8.6) ملم، وزنه 203 غ، وحمي الهيكل بزجاج مضاد للصدمات والخدوش.

أما شاشته فجاءت IPS LCD بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 270 شمعة/م تقريبا.

نظام Android 12


ويعمل الهاتف بنظام Android 12، ومعالج Unisoc Tiger T616، ومعالج رسوميات Mali-G57 MP1، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

الكاميرا الأساسية له أتت ثنائية العدسة بدقة (13+2) ميغابيكسل، أما الكاميرا الأمامية فجاءت بدقة 8 ميغابيكسل ومجهزة بعدسة للتصوير العريض.

زوّدت Lava هذا الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 18 واطا.


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