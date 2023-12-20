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صحيفة تواصل الالكترونية

"فعّلها الآن".. مختص تقني يكشف عن وصول ميزة جديدة إلى تطبيق "سناب شات"

سناب شات
سناب شات
أ أ
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كشف الخبير التقني  سالم الحربي عن وصول تقنية جديدة إلى تطبيق "سناب شات" وهي ميزة كتم اتصالات المزعجين.

تفعيل ميزة كتم صوت المكالمات في تطبيق سناب شات:اضافة اعلان


وأوضح "الحربي" أنه يتم الدخول إلى إعدادات البرنامج واختيار "كتم صوت المكالمات"، وبالتالي يتم تفعيل هذه الميزة.

إغلاق بعض الإعدادات التي قد تعرض الأطفال والكبار 


في وقت سابق، نصح "الحربي" مستخدمي سناب شات بإغلاق بعض الإعدادات التي قد تعرض الأطفال والكبار على حد سواء لإعلانات ضارة ومشاهد غير مستحبة.

إعدادات سناب شات:


وأوضح أنه من خلال إعدادات التطبيق يتم الدخول على "أسلوب الحياة والاهتمامات"  ثم إغلاق الخانات المكتوب فيها "شاربو البيرة وشاربو الخمور والمشروبات الروحية  وشاربو النبيذ"


وأضاف أنه يتم النزول إلى أسفل ويتم إغلاق ما يلي : "السياسة ودعوات التوعية والكحول ومقامرة".

مشاهدة المحتوى:


في وقت سابق، كشف المختص التقني سالم الحربي عن خطورة مشاركة الشاشة في تطبيق سناب شات وذلك على الأجهزة اللوحية أو الهاتف أو حتى المتصفح.

وأوضح "الحربي" أن تلك الخاصية تسمح للشخص الآخر بمشاهدة كل المحتوى في الأجهزة الأخرى.

وأضاف: "بمجرد الضغط على زر يشبه السهم لأعلى يمكن للشخص مشاهدة الرسائل وكل ما يخص الطرف الآخر".

شركة سناب:


في وقت سابق، تعاونت شركة سناب، الشركة الأم صاحبة الرؤية وراء سناب شات، مع OpenAI للدخول في عصر جديد من تجارب الواقع المعزز.

وكشف هذا الإعلان، الذي تم خلال مهرجان "لينز فاست" السنوي السادس عن شراكة إستراتيجية، تهدف إلى تمكين المطورين من دمج شات جي بي تي بسلاسة عدسات الواقع المعزز الخاصة بهم، ما يبشر بموجة من إمكانيات التعلم المبتكرة والمحادثة والإبداعية لمستخدمي سناب شات.

إصدار تجريبي


ولم تتوقف شركة سناب عند هذا الحد، حيث رافق هذا التعاون إطلاق الإصدار التجريبي من Lens Studio 5.0 وهي أداة متقدمة لتطوير الواقع المعزز تهدف إلى الارتقاء بعملية إنشاء العدسات الجذابة.. وفي قلب هذا التطوير، يوجد تقديم واجهة برمجة التطبيقات ChatGPT Remote API  مما يمنح مطوي Lens  وصولاً غير مسبوق إلى إمكانيات شات جي بي تي. وتعد هذه الخطوة بفتح نطاق واسع من التجارب الغامرة، مما يمثل لحظة محورية في تطور الواقع المعزز.

قناع ثلاثي الأبعاد


وكجزء من التزام سناب بتعزيز الإبداع، كشفت الشركة عن مولد قناع الوجه ثلاثي الأبعاد.. وتسمح هذه الأداة المبتكرة للمستخدمين بصياغة عدساتهم الخاصة للتعبير عن الذات، ودمج قوة الذكاء الاصطناعي مع إمكانات شبكة الوجه المتقدمة من سناب، ويمكن للمستخدمين الآن إحياء رؤيتهم الإبداعية في غضون ثوانٍ، ما يزيد من ديمقراطية عملية إنشاء العدسات.

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