"سناب شات" تجلب مزايا جديدة من الذكاء الاصطناعي

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أعلنت سناب شات بعض إضافات الذكاء الاصطناعي الجديدة لاشتراك Snapchat Plus المدفوع الذي
وصل عدد مستخدميه الآن إلى 7 ملايين عضو.
طريقة جديدة لتوليد المرئيات من المؤلفوأضافت المنصة طريقة جديدة من أجل توليد المرئيات في المؤلف، وذلك باستخدام
المطالبات النصية من أجل إنتاج صور الذكاء الاصطناعي.
وأصبح لدى سناب شات الآن عملية توليد مرئيات تشبه عملية Dall-E أو Midjourney، مما يتيح لك إنتاج أعمال فنية إبداعية.
توليد صور بناء على رسالة نصيةويتيح تطبيق المراسلة الآن لمشتركي Snapchat Plus توليد صور بناءً على رسالة نصية، وإرسال تلك
الصور إلى الأصدقاء.
ويستطيع مشتركو Snapchat Plus استخدام هذه الميزة من خلال النقر على زر AI من شريط الأدوات الموجود على الجانب الأيمن من واجهة الكاميرا.
أدوات تجعل روبوت الدردشة أكثر أمانًاوكانت شركة سناب المالكة لخدمة التراسل المصور سناب شات قد أطلقت أدوات
جديدة لجعل تجربة روبوت الدردشة، القائم على تقنية الذكاء الاصطناعي التابع لها،
أكثر أمانًا.
وبعد أيام من إطلاق سناب روبوت الدردشة القائم على نموذج اللغة الكبير (جي بي تي) GPT لمشتركي خدمتها المأجورة Snapchat+.
إبقاء استجابات الروبوت تحت السيطرةذكر أبرز تقرير من صحيفة واشنطن
بوست Washington Post أن الروبوت
كان يستجيب بطريقة غير آمنة وغير مناسبة.
ومن جانبها، قالت سناب إنها على علم بأن الناس كانوا يحاولون، بعد إطلاق روبوت الدردشة، «خداعه لتقديم ردود لا تتوافق مع إرشاداتنا»، لذلك أطلقت الشركة أدوات لإبقاء استجابات الروبوت تحت السيطرة.
وأدرجت سناب مرشحًا يتيح لروبوت الذكاء الاصطناعي معرفة تاريخ ميلاد
المستخدمين ويزودهم باستجابات مناسبة للعمر.
روبوت يخطط للمستخدمين في عيد ميلادهم
وقالت الشركة إن الروبوت «سيأخذ سنهم في الاعتبار باستمرار» أثناء التحدث مع المستخدمين.
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