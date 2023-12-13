الأربعاء، 29 جمادى الأولى 1445 ، 13 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

"سناب شات" تجلب مزايا جديدة من الذكاء الاصطناعي

سناب شات
سناب شات
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت سناب شات بعض إضافات الذكاء الاصطناعي الجديدة لاشتراك Snapchat Plus المدفوع الذي وصل عدد مستخدميه الآن إلى 7 ملايين عضو.اضافة اعلان

طريقة جديدة لتوليد المرئيات من المؤلف

وأضافت المنصة طريقة جديدة من أجل توليد المرئيات في المؤلف، وذلك باستخدام المطالبات النصية من أجل إنتاج صور الذكاء الاصطناعي.
وأصبح لدى سناب شات الآن عملية توليد مرئيات تشبه عملية Dall-E أو Midjourney، مما يتيح لك إنتاج أعمال فنية إبداعية.

توليد صور بناء على رسالة نصية

ويتيح تطبيق المراسلة الآن لمشتركي Snapchat Plus توليد صور بناءً على رسالة نصية، وإرسال تلك الصور إلى الأصدقاء.
ويستطيع مشتركو Snapchat Plus استخدام هذه الميزة من خلال النقر على زر AI من شريط الأدوات الموجود على الجانب الأيمن من واجهة الكاميرا.

أدوات تجعل روبوت الدردشة أكثر أمانًا

وكانت شركة سناب المالكة لخدمة التراسل المصور سناب شات قد أطلقت أدوات جديدة لجعل تجربة روبوت الدردشة، القائم على تقنية الذكاء الاصطناعي التابع لها، أكثر أمانًا.
وبعد أيام من إطلاق سناب روبوت الدردشة القائم على نموذج اللغة الكبير (جي بي تي) GPT لمشتركي خدمتها المأجورة Snapchat+.

إبقاء استجابات الروبوت تحت السيطرة

ذكر  أبرز تقرير من صحيفة واشنطن بوست Washington Post أن الروبوت كان يستجيب بطريقة غير آمنة وغير مناسبة.
ومن جانبها، قالت سناب إنها على علم بأن الناس كانوا يحاولون، بعد إطلاق روبوت الدردشة، «خداعه لتقديم ردود لا تتوافق مع إرشاداتنا»، لذلك أطلقت الشركة أدوات لإبقاء استجابات الروبوت تحت السيطرة.


روبوت يخطط للمستخدمين في عيد ميلادهم

وأدرجت سناب مرشحًا يتيح لروبوت الذكاء الاصطناعي معرفة تاريخ ميلاد المستخدمين ويزودهم باستجابات مناسبة للعمر.
وقالت الشركة إن الروبوت «سيأخذ سنهم في الاعتبار باستمرار» أثناء التحدث مع المستخدمين.

اخترنا لك أهم الموضوعات المهمة


1️⃣  مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)

اقرأ أيضا

منها برامج الدردشة.. تعرف على بنود أول تشريع في العالم للذكاء الاصطناعي

قريبا.. ميزة جلب الفيديو إلى المساحات الصوتية في منصة إكس

مايكروسوفت تطرح ميزة جديدة لمستخدمي برنامج الـ Word

4 علامات على اختراق هاتفك.. لا تتجاهلها

"تيك توك" تقعد صفقة بـ 1.5 مليار دولار لإعادة تشغيل متجرها في هذه الدولة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

سناب شات 12:34 ص الإثنين، 27 نوفمبر 2023

بخطوات سهلة.. كيف تعرف من يراقبك أو يتابعك في سناب شات

سناب شات 7:29 م السبت، 25 نوفمبر 2023

خاصية جديدة في سناب شات،، قد تسبب مشاكل لدى البعض (فيديو)

سناب شات 6:48 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

مختص تقني يكشف خطورة مشاركة الشاشة في "سناب شات"

واتساب 2 4:48 ص الإثنين، 20 نوفمبر 2023

"واتساب" تطرح 4 تصنيفات جديدة لعرض الحالات المختلفة داخل التطبيق

اقرأ أيضا

وظائف الذكاء
10:31 ص الإثنين، 11 ديسمبر 2023

الوجه السيء للذكاء الاصطناعي.. ازدياد شعبية تطبيقات تركيب الصور الفاضحة

مايكروسوفت
1:44 ص الإثنين، 11 ديسمبر 2023

لمساعدة المكفوفين.. مايكروسوفت تطلق تطبيقا يعمل بـ 36 لغة العام المقبل

كاميرا مخفية في الآيفون
2:14 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

"أبل" تكثف جهودها لتطوير كاميرا مخفية تحت شاشة "آيفون"

طماطم في الفضاء
11:10 ص الأحد، 10 ديسمبر 2023

بعد 8 أشهر.. العثور على الطماطم المفقودة في محطة الفضاء الدولية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

7097581-543387411
11:04 ص الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

عاجل.. براتب 20 ألف ريال.. وظائف شاغرة في الرياض

تعليق الدارسة1
10:10 ص الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

عاجل.. تعليق الدراسة في مدارس وجامعات 6 مناطق بالمملكة

وزارة الصحة
9:45 ص الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

تنبيه مهم من الصحة حول موعد صرف الإعانات من الهيئات الطبية

أهم 10
9:30 ص الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. آلية جديدة لدفع الإيجارات وكيف تستفيد الطالبة الجامعية من حساب المواطن؟

مدرستي
9:07 ص الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

عاجل.. طريقة إثبات الحضور على منصة مدرستي وخطوات رفع الملفات بسهولة 1445

جامعة-الشمالية-الحدود
9:05 ص الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

تعليق الدراسة في جامعة الحدود الشمالية