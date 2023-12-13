"سناب شات" تجلب مزايا جديدة من الذكاء الاصطناعي

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أعلنت سناب شات بعض إضافات الذكاء الاصطناعي الجديدة لاشتراك Snapchat Plus المدفوع الذي وصل عدد مستخدميه الآن إلى 7 ملايين عضو. اضافة اعلان





طريقة جديدة لتوليد المرئيات من المؤلف



توليد صور بناء على رسالة نصية



أدوات تجعل روبوت الدردشة أكثر أمانًا



إبقاء استجابات الروبوت تحت السيطرة





روبوت يخطط للمستخدمين في عيد ميلادهم



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وأضافت المنصة طريقة جديدة من أجل توليد المرئيات في المؤلف، وذلك باستخدام المطالبات النصية من أجل إنتاج صور الذكاء الاصطناعي.وأصبح لدى سناب شات الآن عملية توليد مرئيات تشبه عملية Dall-E أو Midjourney، مما يتيح لك إنتاج أعمال فنية إبداعية.ويتيح تطبيق المراسلة الآن لمشتركي Snapchat Plus توليد صور بناءً على رسالة نصية، وإرسال تلك الصور إلى الأصدقاء.ويستطيع مشتركو Snapchat Plus استخدام هذه الميزة من خلال النقر على زر AI من شريط الأدوات الموجود على الجانب الأيمن من واجهة الكاميرا.وكانت شركة سناب المالكة لخدمة التراسل المصور سناب شات قد أطلقت أدوات جديدة لجعل تجربة روبوت الدردشة، القائم على تقنية الذكاء الاصطناعي التابع لها، أكثر أمانًا.وبعد أيام من إطلاق سناب روبوت الدردشة القائم على نموذج اللغة الكبير (جي بي تي) GPT لمشتركي خدمتها المأجورة Snapchat+.ذكر أبرز تقرير من صحيفة واشنطن بوست Washington Post أن الروبوت كان يستجيب بطريقة غير آمنة وغير مناسبة.ومن جانبها، قالت سناب إنها على علم بأن الناس كانوا يحاولون، بعد إطلاق روبوت الدردشة، «خداعه لتقديم ردود لا تتوافق مع إرشاداتنا»، لذلك أطلقت الشركة أدوات لإبقاء استجابات الروبوت تحت السيطرة.وأدرجت سناب مرشحًا يتيح لروبوت الذكاء الاصطناعي معرفة تاريخ ميلاد المستخدمين ويزودهم باستجابات مناسبة للعمر.وقالت الشركة إن الروبوت «سيأخذ سنهم في الاعتبار باستمرار» أثناء التحدث مع المستخدمين.