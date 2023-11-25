خاصية جديدة في سناب شات،، قد تسبب مشاكل لدى البعض (فيديو)

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فتح الرسالة نصف فتحة



الميزة في طور التجريب



ميزة جديدة في سناب شات،، راح تسبب مشاكل بين الناس 😵‍💫🫣🤔 pic.twitter.com/Pseicv9wtT — عبدالعزيز الرشيد (@i3zcom) October 27, 2023

أطلق تطبيق سناب شات ميزة جديدة ضمن خدمة "سناب شات بلس"، وهي عبارة عن فتح الرسائل نصف فتحة، وتظهر بجوارها أيقونة العيون.وأوضح الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد أن الميزة الجديدة بمسمى "إلقاء نظرة سريعة"، وفي حالة فتح الرسالة نصف فتحة من المستقبل تظهر لدى المرسل أيقونة العيون، والتي تظهر أن المستخدم الآخر ألقى نظرة سريعة فقط على الرسالة.وأضاف الرشيد، أن الميزة تصل للمستخدمين بشكل تجريبي وستصل للمستخدمين تباعا لمشتركي سناب شات بلس.ولفت الرشيد، إلى أنه من أجل الحصول أو تفعيل هذه الميزة يجب الاشتراك في خاصية سناب شات بلس.ويبدو أن هذه الميزة قد تسبب الحرج لدى البعض بسبب إظهار فتح الرسالة نصف فتحة والتي تظهر للمرسل أن المستقبل لم يفتح الرسالة بالكامل للاطلاع على محتوياتها، وإنما ألقى عليها نظرة سريعة فقط