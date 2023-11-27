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بخطوات سهلة.. كيف تعرف من يراقبك أو يتابعك في سناب شات

سناب شات
سناب شات
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يؤكد الخبراء، أن تطبيق سناب شات، لا يتيح النظام للمستخدمين معرفة بشكل مباشر من يراقبهم. ومن الجدير بالذكر أن سناب شات يحترم خصوصية المستخدمين ولا يكشف عن معلومات حول الأشخاص الذين يشاهدون حسابك.

مزايا في سناب شات


ومع ذلك، يوفر سناب شات بعض الميزات التي يمكن أن تعطيك فكرة عن الأشخاص الذين قد يكونون مهتمين بمحتواك أو يتفاعلون معك. إليك بعض الأشياء التي يمكنك مراقبتها:

1. عدد المتابعين:

يمكنك معرفة عدد المتابعين لحسابك عن طريق الانتقال إلى صفحة ملف التعريف الخاصة بك والنقر على عدد المتابعين. ومن خلال ذلك، يمكنك الحصول على فكرة عامة عن عدد الأشخاص الذين يتابعونك.

2. القصص والمحتوى المشاهد:

تطبيق سناب شات يعرض لك الأشخاص الذين يشاهدون قصصك ويتفاعلون معها. يمكنك رؤية أسماء المستخدمين الذين قاموا بمشاهدة قصصك أو إرسال ردود على تلك القصص.

3. الرسائل المستقبلة:

ستتلقى إشعارات عندما يتم إرسال رسائل إليك من قبل أشخاص آخرين. يمكنك التفاعل مع هؤلاء الأشخاص عن طريق الرد على الرسائل التي تلقيتها.

يجب ملاحظة أن هذه الميزات لا توفر معلومات محددة حول الأشخاص الذين يشاهدون حسابك بشكل منتظم أو بدقة. قد يكون هناك أشخاص يشاهدون حسابك ويتفاعلون معه دون أن تكون على علم بهم بالضبط.

لذلك، من الأفضل أن تركز على إنشاء محتوى جيد والتفاعل مع المتابعين الحاليين بدلاً من القلق بشأن من يراقبك بشكل محدد.

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كيف تعرف من يتجسس على سنابك؟

 

عليك القيام بفتح برنامج سناب شات، ثم الضغط على اسم المستخدم لمدة طويلة إلى أن تجد أمامك السناب كود الخاص به، وسوف يظهر أمامك اسم الشخص فإذا كان يتجسس عليك فعلًا سوف تجد بعض النقاط تحت اسمه.

 

كيف تحمي نفسك من المراقبة في السناب؟

 

أيضا قدم البرنامج العديد من الخدمات المهمة أجل الحفاظ على أمان الحساب من المتطفلين كما يلي:


• أولًا قم بفتح حساب على برنامج السناب شات الخاص بك.

• ثم قم بالنقر على كلمة الإعدادات.

• ثم توجه لكلمة التحقق.

• وانقر على زر نسيان الأجهزة.

• سوف تجد أمامك قائمة كافة الأجهزة التي قامت بتسجيل دخول إلى حساب السناب الخاص بك.



خطورة مشاركة الشاشة


وفي وقت سابق، كشف المختص التقني سالم الحربي عن خطورة مشاركة الشاشة في تطبيق سناب شات وذلك على الأجهزة اللوحية أو الهاتف أو حتى المتصفح.

وأوضح "الحربي" أن تلك الخاصية تسمح للشخص الآخر بمشاهدة كل المحتوى في الأجهزة الأخرى.

وأضاف: "بمجرد الضغط على زر يشبه السهم لأعلى يمكن للشخص مشاهدة الرسائل وكل ما يخص الطرف الآخر".

خصوصية الطفل


كذلك يحذر خبراء التقنية من خطورة أداة سناب شات الذكية، حيث تعرض خصوصية الأطفال للخطر.

وفي هذا السياق، أصدر مكتب مفوض المعلومات في بريطانيا إشعاراً تنفيذياً أولياً لشركة "سناب إنك"، مالكة تطبيق "سناب شات"، بخصوص الأداة الذكية الذي تمتلكها الشركة.

الشركة أغفلت تقدير الأخطار

وتضمن الإشعار أن الشركة أغفلت تقدير الأخطار التي قد تؤثر على الخصوصية من جانب أداة "My AI" التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، حسبما أفادت الجهة المختصة في بيان أصدرته  الجمعة. إذا تم إصدار إشعار نهائي، فقد يتعين على منصة وسائل التواصل الاجتماعي أن تتوقف عن معالجة البيانات المتعلقة بالروبوت.

فشل مثير للقلق


وأوضح المفوض المعلوماتي جون إدواردز: "تشير النتائج المؤقتة لتحقيقنا إلى فشل مثير للقلق من قبل سناب في التعرف وتقييم الأخطار المتعلقة بالخصوصية للأطفال والمستخدمين الآخرين قبل إطلاق 'My AI'" وذلك وفقاً للبيان.
من جهتها، أكدت شركة سناب شات أنها تدرس بعناية قرار مكتب مفوض المعلومات.

وأوضح متحدث باسم سناب في بيان لوكالة "بلومبرغ": "نحن ملتزمون بحماية خصوصية مستخدمينا. خضعت 'My AI' لعملية استعراض قانونية وخصوصية دقيقة قبل أن تكون متاحة للجمهور على نطاق واسع".

واستخدمت "My AI" التي تُعرف نفسها بـ "الصديق الافتراضي داخل سناب شات" لمساعدة الشركة في تنويع مصادر إيراداتها من خلال الاشتراكات المدفوعة.

أيضا تم تقديم أداة "My AI" لمشتركين مميزين في بريطانيا في فبراير وبدأت في تقديمها لجميع مستخدمي سناب شات البريطانيين في إبريل.

ويوضح الخبراء، أنه يتم تشغيل أداة سناب الذكية بتقنية ChatGPT من OpenAI Inc. وكانت أول أداة ذكاء اصطناعي توليدي مثل هذه على منصة رئيسية للرسائل متاحة في المملكة المتحدة.


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