خطوات جديدة من "يوتيوب" لحماية المراهقين.. تعرف عليها

أ أ

أعلنت منصة يوتيوب عن ضمانات إضافية للمنتج حول توصيات المحتوى التي تستهدف المراهقين، وذلك بعد عامين من الإدلاء بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، بشأن مخاوف تتعلق بسلامة الأطفال، ومنها تعرض المراهقين لمحتوى اضطرابات الأكل. اضافة اعلان





الحد من التوصيات المتكررة



فيديوهات ضارة



وأوضحت المنصة أنها تحد من التوصيات المتكررة لمقاطع الفيديو حول الموضوعات التي قد تؤدي إلى مشكلات في صورة الجسم، مثل تلك التي تقارن السمات الجسدية أو التي تجعل أنواع الجسم مثالية، أو أوزان معينة أو مستويات اللياقة البدنية.كما تحد أيضًا من تكرار مشاهدة مقاطع الفيديو التي تعرض العدوان الاجتماعي في شكل قتال أو ترهيب وتخويف دون اتصال جسدي.وقالت "يوتيوب": "قد تكون بعض مقاطع الفيديو هذه غير ضارة عند مشاهدتها بمفردها، مع أنها قد تصبح مشكلة عندما يشاهد المراهقون النوع نفسه من المحتوى بشكل متكرر".وتعتمد توصيات يوتيوب على المحتوى الذي يتفاعل معه المستخدمون، ولهذا السبب هناك حاجة إلى مثل هذه الضوابط.وأشارت الشركة إلى أنها تحد في البداية من المشاهدة المتكررة لمقاطع الفيديو هذه في الولايات المتحدة، مع وصول الحد في العام المقبل إلى المزيد من البلدان، وذلك في إشارة إلى أن المنصة تحاول حماية نفسها قبل وصول اللوائح المقترحة لسلامة الأطفال، مثل مشروع قانون سلامة الأطفال عبر الإنترنت المقترح في العام الماضي بعد جلسات الاستماع حول الصحة العقلية للمراهقين.