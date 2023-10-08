الأحد، 23 ربيع الأول 1445 ، 08 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

"يوتيوب" يفتح أبواب الثراء أمام صناع المحتوى في 7 دول عربية

يوتيوب
موقع يوتيوب
أ أ
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فتح موقع يوتيوب أبواب الثراء أمام صناع المحتوى، وأصبح الآن ممكنًا للآلاف منهم تحقيق الربح على يوتيوب للمرة الأولى.
مع إتاحة مكان التقدم للمستوى الجديد من برنامج شركاء يوتيوب في 7 دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، منها المملكة والمغرب والجزائر والأردن والكويت ولبنان وعمان.اضافة اعلان


الاستفادة من ميزات التمويل من المعجبين

وتخطط "يوتيوب" لإتاحة هذا المستوى قريبًا في مزيد من الدول في المنطقة العربي والشرق الأوسط.
ويمكن الموقع صناع المحتوى الذين يستوفون معايير الأهلية من الاستفادة من ميزات التمويل من المعجبين ، والاشتراكات الداعمة في القنوات.
وتم تصميم ميزات التمويل من المعجبين لتعزيز دور المنصة في تمكين صناع المحتوى من تحقيق الربح.


التفاعل مع المنتدى والمشاهدين

وترتكز ميزات التمويل من المعجبين في صميمها على التفاعل مع المنتدى والتواصل مع المشاهدين.
ومن خلال الميزتين سوبر شات وسوبر ستكرز يستطيع المعجبون دعم صناع المحتوى المفضلين لديهم بطريقة تميزهم عن باقي المشاهدين.


مشاهدة أحداث البث المباشر

وذلك عبر شراء ملصقات ورسائل تتميز بألوانها الزاهية ويتم تثبيتها في المحادثة أثناء مشاهدة أحداث البث المباشر والعروض الأولى.
أما صناع المحتوى فيصبح من السهل عليهم معرفة أشد المعجبين بقنواتهم والتواصل معهم والاستفادة في الوقت نفسه من مصدر الربح الجديد.


معايير التمويل من المعجبين

1ـ ضم القناة 500 مشترك.
2ـ نشر 3 فيديوهات علنية خلال آخر 90 يومًا.
3ـ تحقيق 3 آلاف ساعة مشاهدة في آخر 365 يومًا.
4ـ 3 ملايين مشاهدة لفيديوهات شورتس في آخر 90 يومًا.
5ـ ِعدم توافر إنذارات نشطة بمخالفة قناتهم لإرشادات المنتدى.

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