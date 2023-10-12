يوتيوب ينتهج سياسات جديدة لعرض الإعلانات.. ماذا عن تجربة المستخدم؟

اضافة اعلان

تحسين تجربة المستخدم



طبيعة إعلانات يوتيوب



زيادة الشفافية



بدأ تطبيق يوتيوب في تجربة نهج جديد لعرض الإعلانات على أجهزة التلفاز الذكية والأجهزة المتصلة مثل "Apple TV"، وأجهزة الألعاب بهدف تحسين تجربة المستخدم.النهج الجديد ليوتيوب يتمحور حول تقديم فترات إعلانية أطول، لكنها أقل بالعدد، والهدف من هذا التغيير عرض الإعلانات بطريقة تتناسب مع كل منصة تجري مشاهدة يوتيوب عليها.ويوضح الخبراء، أنه على الهواتف المحمولة قد يفضل المستخدمون مشاهدة المحتوى القصير، مثل «Shorts»، لذلك قد يكون من المنطقي عرض فترات إعلانية قصيرة وسريعة.ومع ذلك أوضحت «يوتيوب» أن معظم وقت المشاهدة على الأجهزة المتصلة بالتلفزيون في الولايات المتحدة يستغرق وقتاً يقارب الـ21 دقيقة.وكان تطبيق «يوتيوب»، قد أعلن سابقاً عن إعلانات لا يمكن تخطّيها تستمر لمدة 30 ثانية على تطبيقات التلفزيون.ووفقاً للأبحاث التي أجرتها الشركة، يفضل 79 في المائة من المشاهدين أن تقوم «يوتيوب» بتجميع الإعلانات معاً، بدلاً من توزيعها على مدار الفيديو الطويل. وتعتقد الشركة أن تقليل التوقفات والانقطاعات هو الحل الأمثل.هذا وتسعى «يوتيوب» إلى زيادة الشفافية في مدة فترات الإعلان، حيث ستختبر قريباً تجربة إعلانية تُظهر للمستخدم مدة الانتظار، حتى يتمكن من تخطي الإعلانات المتتالية. ولطالما كانت «يوتيوب» تبتكر في صيغ الإعلان على التطبيقات التلفزيونية.وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت عن إعلانات لا يمكن تخطّيها، تستمر لمدة 30 ثانية على تطبيقات التلفزيون. ومن المتوقع أن تستمر الشركة في تجربة كيفية عرض الإعلانات عبر المنصات المختلفة.