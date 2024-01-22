خبير تقني يكشف عن 8 فوائد للتحول الرقمي

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كشف الخبير التقني عبد الله السبيعي عن 8 فوائد للتحول الرقمي وذلك في "إنفوجراف" نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "إكس".





8 فوائد للتحول الرقمي: اضافة اعلان





التحديث الجديد لا يتضمن خاصية "الحظر":



تحذير من تسجيل الخروج:



ظهور شاشة خضراء للكثير من مستخدمي "سناب شات":



تفعيل ميزة كتم صوت المكالمات في تطبيق سناب شات:



أوضح من فوائد التحول الرقمي ما يلي:1- خفض التكلفة والجهد والوقت بشكل كبير2- تحسين الكفاءة التشغيلية والإنتاجية وتنظيمها3- تحقيق مرونة أكثر بالعمل.4- تحسين جودة الحياة والخدمات5- تسهيل طرق العمل والحصول على مخرجات واضحة.6- خلق فرص لتقديم خدمات مبتكرة وإبداعية.7- قدرة كبيرة في معالجة البيانات والاستفادة منها.8- تسهيل التواصل والقدرة على الحصول على معلومات قيمة.في وقت سابق، كشف الخبير التقني سالم الحربي عن مزايا التحديث الجديد في "سناب شات"، لافتا إلى أنه تم إلغاء خاصية الحظر.وأضاف: في التحديث الجديد لا يمكن حظر أي شخص فهو يستطيع رؤية سناباتك مهما حاولت منعه.وأشار إلى أنه في التحديثات السابقة إذا تم حظر أحد الأشخاص فلا يمكن الوصول إليه ولن يستطيع رؤية حسابك.في وقت سابق، كشف الخبير التقني سالم الحربي، عن تعطل تطبيق "سناب شات" في الوقت الحالي محذرا المستخدمين من أمر مهم.وأضاف: "انتبه لاتسجل خروج من حسابك حتى يتم حل المشكلة ولا تسلم حسابك لأي جهات أخرى غير موثوقة سناب".في وقت سابق، كشف "الحربي" عن خلل في تطبيق "سناب شات" ظهر حديثا للكثير من المستخدمين، محذرا بعض الأشخاص الذين يسارعون لبيع هواتفهم بسبب المشكلة.وقال في مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" : يظهر شاشة خضراء أسفل الشاشة، والعيب في التطبيق وليس في شاشة الجوال.وأضاف: "الخطأ يظهر تحديدا للأشخاص الذي ينزلون مقاطع فيديو عبر التطبيق، وحل المشكلة سيكون عبر تحديث تطرحه الشركة في القريب.كما كشف " الحربي" عن وصول تقنية جديدة إلى تطبيق "سناب شات" وهي ميزة كتم اتصالات المزعجين.وأوضح "الحربي" أنه يتم الدخول إلى إعدادات البرنامج واختيار "كتم صوت المكالمات"، وبالتالي يتم تفعيل هذه الميزة.