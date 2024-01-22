الإثنين، 10 رجب 1445 ، 22 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

خبير تقني يكشف عن 8 فوائد للتحول الرقمي

ابشر - التحول الرقمي
التحول الرقمي
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
كشف الخبير التقني عبد الله السبيعي عن 8 فوائد للتحول الرقمي وذلك في "إنفوجراف" نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "إكس".

8 فوائد للتحول الرقمي:اضافة اعلان

أوضح من فوائد التحول الرقمي ما يلي:

1- خفض التكلفة والجهد والوقت بشكل كبير

2- تحسين الكفاءة التشغيلية والإنتاجية وتنظيمها 

3- تحقيق مرونة أكثر بالعمل.

4- تحسين جودة الحياة والخدمات 

5- تسهيل طرق العمل والحصول على مخرجات واضحة.

6- خلق فرص لتقديم خدمات مبتكرة وإبداعية.

7- قدرة كبيرة في معالجة البيانات والاستفادة منها.

8- تسهيل التواصل والقدرة على الحصول على معلومات قيمة.

التحديث الجديد لا يتضمن خاصية "الحظر":


في وقت سابق، كشف الخبير التقني سالم الحربي عن مزايا التحديث الجديد في "سناب شات"، لافتا إلى أنه تم إلغاء خاصية الحظر.

وأضاف: في التحديث الجديد لا يمكن حظر أي شخص فهو يستطيع رؤية سناباتك مهما حاولت منعه.

وأشار إلى أنه في التحديثات السابقة إذا تم حظر أحد الأشخاص فلا يمكن الوصول إليه ولن يستطيع رؤية حسابك.

في وقت سابق، كشف الخبير التقني سالم الحربي، عن تعطل تطبيق "سناب شات" في الوقت الحالي محذرا المستخدمين من أمر مهم.

تحذير من تسجيل الخروج:



وأضاف: "انتبه لاتسجل خروج من حسابك حتى يتم حل المشكلة ولا تسلم حسابك لأي جهات أخرى غير موثوقة سناب".

في وقت سابق، كشف "الحربي" عن خلل في تطبيق "سناب شات" ظهر حديثا للكثير من المستخدمين، محذرا بعض الأشخاص الذين يسارعون لبيع هواتفهم بسبب المشكلة.

ظهور شاشة خضراء للكثير من مستخدمي "سناب شات":



وقال في مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" : يظهر شاشة خضراء أسفل الشاشة، والعيب في التطبيق وليس في شاشة الجوال.


وأضاف: "الخطأ يظهر تحديدا للأشخاص الذي ينزلون مقاطع فيديو عبر التطبيق، وحل المشكلة سيكون عبر تحديث تطرحه الشركة في القريب.


كما كشف " الحربي" عن وصول تقنية جديدة إلى تطبيق "سناب شات" وهي ميزة كتم اتصالات المزعجين.


تفعيل ميزة كتم صوت المكالمات في تطبيق سناب شات:



وأوضح "الحربي" أنه يتم الدخول إلى إعدادات البرنامج واختيار "كتم صوت المكالمات"، وبالتالي يتم تفعيل هذه الميزة.


اقرأ أيضا

لأول مرة ترجمة فورية لمكالماتك.. "جالاكسي إس 24" يتحدى "أبل"

مختص يحذر من بيع "اللاب توب": إتلافها أفضل ومهما حاولت سيسرقون بياناتك

سامسونج تُطلق 3 نماذج جديدة من جلاكسي إس 24.. في هذا الموعد

إجراء مهم فورًا.. تحذير أمني عالي الخطورة بشأن منتجات "جوجل"

5 خطوات لإضافة جهة اتصال لاسترداد الحساب في "آيكلود"

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الامن السيبرالي 9:35 م الخميس، 18 يناير 2024

مختص يحذر من بيع "اللاب توب": إتلافها أفضل ومهما حاولت سيسرقون بياناتك

WhatsApp Image 2024-01-17 at 9.03.04 PM 10:13 م الأربعاء، 17 يناير 2024

5 خطوات لإضافة جهة اتصال لاسترداد الحساب في "آيكلود"

سناب شات 11:43 م الإثنين، 15 يناير 2024

"لا تخرجوا من التطبيق".. مختص تقني يكشف عن تعطل "سناب شات"

«إكس» ستتيح إمكان إجراء مكالمات صوتية ومرئية 7:30 م الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

حتى لا تفقد حسابك في "إكس".. فعّل هذه الخطوات فورا

اقرأ أيضا

واتساب 2
5:36 م الأربعاء، 17 يناير 2024

قريبا في واتساب .. ميزة لإسكات المتصلين غير المعروفين لعميل الويب

images
4:25 م الأربعاء، 17 يناير 2024

1643 طالبًا من تعليم الرياض يتأهلون لاختبار المرحلة الأولى من "أذكى"

أبل
4:28 ص الأربعاء، 17 يناير 2024

"أبل" تزيح "سامسونج" وتتربع على عرش الهواتف الذكية في 2023

السكري
4:06 ص الأربعاء، 17 يناير 2024

للنوعين الأول والثاني.. نصائح تغير حياة مرضى السكري وتمنع المضاعفات

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

صلاة الجمعة من المسجد الحرام
1:11 ص الإثنين، 22 يناير 2024

مواقيت الصلاة الإثنين 10 رجب.. أهالي هذه المدينة آخر من يصلون العشاء

منصة قوى
1:00 ص الإثنين، 22 يناير 2024

عاجل.. "قوى" تكشف مدى إمكانية إلغاء طلب انقطاع عن العمل

مساند
12:03 ص الإثنين، 22 يناير 2024

عاجل.. مساند: إصدار تأشيرة استقدام بديلة لصاحب العمل في هذه الحالة

امن الطرق
11:13 م الأحد، 21 يناير 2024

غلق طريق القدية باتجاه مدينة الرياض لوجود أعمال إنشائية

حساب مواطن
11:06 م الأحد، 21 يناير 2024

عاجل.. حساب المواطن للمستفيدين: في هذه الحالة يمكن تغيير البيانات

أهم 10
10:01 م الأحد، 21 يناير 2024

عاجل.. أهم 10.. تنبيه الداخلية وتحذير التعليم وحادث المخواة المروع