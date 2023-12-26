حتى لا تفقد حسابك في "إكس".. فعّل هذه الخطوات فورا

5 خطوات مهمة لعدم تعرض الحساب للإغلاق: اضافة اعلان



طريقة "نيك زفيادادزة" لزيادة متابعيك على "إكس"



هل إكس منصة جيدة لجذب العملاء المحتملين لشركتك؟



5 طرق لزيادة متابعيك إلى أكثر من 10 آلاف



1- ركز على نفسك



2- إثراء ملفك الشخصي بالمحتوى



3- إنشاء محتوى أصلي



4- استخدم سلاسل التغريدات



5- بناء التواصل



وجه المختص التقني سالم الحربي العديد من النصائح لمستخدمي منصة "إكس"، وذلك بهدف حماية حساباتهم ومنع غلقها.وأوضح أنه يجب اتباع الخطوات التالية :1- الدخول على الإعدادات.2- الأمان والوصول للحساب.3- المصادقة بعاملين.4- أغلق "تطبيق التوثيق":5- وفي حال كان اشتراك تويتر مقابل أموال فيمكن فتح تلك الخاصية وربطها ببرنامج جوجل للتوثيق.وأضاف المختص التقني أن الكثير من الأشخاص وقعوا في أخطاء تسببت في غلق حساباتهم.في سياق متصل، لا يدرك العديد من رواد الأعمال الإمكانات الهائلة التي يمكن أن توفرها منصة "إكس"، إما لأنهم غير مطّلعين، أو لأنهم يجهلون كيفية استخدامها بفعالية.يروي "نيك زفيادادزه"، مؤسس وكالة لتحسين محركات البحث وتسويق المحتوى عن بُعد، في تقرير نشرته مجلة إنتربرينور كيف أنه بدأ رحلته مع إكس في نوفمبر من العام الماضي.وفي أقل من عام، نمى ملفه الشخصي وزاد عدد متابعيه من صفر إلى أكثر من 12 ألف متابع، وهو يرغب في مشاركة ما تعلمه من هذه الرحلة.لا تزال منصة "إكس" مناسبة لجذب عملاء محتملين ممتازين. في التحديث الأخير، كشفت "ليندا ياكارينو"، الرئيسة التنفيذية لمنصة إكس، عن أن المنصة تضم الآن أكثر من نصف مليار مستخدم شهريًا.تعمل قاعدة المستخدمين هذه على ترسيخ منصة إكس كمنصة مثالية يمكن من خلالها بناء العلامة التجارية واكتساب الخبرة وجذب عملاء محتملين جدد.ويحدد "نيك" خمس إستراتيجيات استخدمها لزيادة متابعيه على منصة "إكس" إلى 10 آلاف أو 12 ألف متابع في غضون عام واحد، ويوضح كيف يمكن لرواد الأعمال أن يحذوا حذوه.من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها رواد الأعمال على منصة إكس هو إنشاء ملف تعريفي للشركة واعتماد شخصية الشركة في التحدث إلى جمهورهم.بيْد أن لا أحد يريد قراءة محتوى من شركات مجهولة الهوية. بدلاً من ذلك، يبحث المستخدمون عن تجارب وقصص حقيقية يمكنهم الارتباط بها.لذا يحتاج رائد الأعمال إلى التركيز على بناء علامة تجارية شخصية للتواصل مع جمهوره وجذب المزيد من العملاء المحتملين.كنّ على طبيعتك، وشارك تجاربك الحقيقية، واحكِ قصتك الفريدة. بهذه الطريقة، سيرغب عدد أكبر من الأشخاص في التفاعل معك، وستجذب المزيد من العملاء المحتملين.يؤجل معظم رواد الأعمال الذين يبدأون على منصة إكس نشر محتوى جديد لأنه ليس لديهم جمهور. ولكن كيف يمكن كسب جمهور بدون محتوى قيّم؟الجواب هو أنك لا تستطيع فعل ذلك. لذا، تتمثل الإستراتيجية الذكية في إدارة ملفك الشخصي على إكس وإثرائه بتغريدات وموضوعات ممتازة.بهذه الطريقة، عندما يزور الأشخاص ملفك الشخصي، يمكنهم على الفور رؤية القيمة التي تضيفها، مما يزيد من احتمالية متابعتهم لك.بالإضافة إلى ذلك، تحتاج إلى تحسين ملفك الشخصي من خلال سيرة ذاتية واضحة وجذابة تشرح رسالتك ومميزات متابعتك.يساعد ذلك في إظهار رسالتك منذ البداية، ومن المرجح أن يحول زوار الملف الشخصي إلى متابعين.إذا كنت ترغب في تحقيق أقصى استفادة من منصة إكس، فأنت بحاجة إلى إنشاء محتوى أصلي على المنصة.لا أحد يريد قراءة المقالات القديمة ذاتها من مدونة الشركة أو من منشورات من منصات التواصل الاجتماعي الأخرى.يبحث مستخدمو إكس عن رؤى جديدة وتغريدات فريدة مصممة خصيصًا لهذه المنصة.ولعل ما يميز هذه المنصة هو أنه سرعان ما يمكن معرفة نوع المحتوى الذي لديه القدرة على الانتشار وتوليد المزيد من التفاعل.بعد ذلك، يمكن استخدامه كمصدر إلهام لإنشاء محتوى مشابه ولكن مع إضافة لمسة فريدة عليه.سلاسل التغريدات هي عبارة عن مجموعة من التغريدات المتصلة التي تتيح للمستخدمين مشاركة محتوى أطول وأكثر تفصيلاً.وهي طريقة رائعة للتغلب على الحد الأقصى لعدد الكلمات في إكس لمشاركة قصص أطول أو تقديم رؤى أو تقديم أدلة خطوة بخطوة.وتُعد سلاسل التغريدات أفضل طريقة لإشراك الجمهور، وإنشاء محتوى سريع الانتشار، وجذب المزيد من العملاء المحتملين.لهذا السبب تحتاج إلى التركيز على إنشاء سلاسل رسائل ذات قيمة والقيام بذلك كلما كان ذلك ممكنًا.يُعد بناء جمهور أصيل على منصة إكس أمرًا حيويًا لجذب المزيد من العملاء المحتملين.تكمن الحيلة في التواصل مع الأشخاص الذين يشاركون بنشاط على المنصة وإلا فلن تحصل على نتائج ذات جدوى.وأفضل طريقة للبقاء نشطًا وبناء التواصل والارتباط هي العثور على المؤثرين في مجال تخصصك والتفاعل مع محتواهم، وكن دائمًا أول من يعلق ويطرح أفكاره.سيساعدك هذا على إنشاء علاقات حقيقية وتعزيزها، وهو أمر حيوي لإنشاء قاعدة المتابعين.