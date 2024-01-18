مختص يحذر من بيع "اللاب توب": إتلافها أفضل ومهما حاولت سيسرقون بياناتك

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نصح المختص التقني سالم الحربي بعدم بيع أجهزة اللابتوب نهائيا وذلك لوجود برامج متطورة يمكنها استرجاع البيانات.

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مختص تقني يحذر من بيع اللاب توب:





التحديث الجديد لا يتضمن خاصية "الحظر":

وأضاف "الحربي" أنه يفضل إتلاف جهاز اللاب توب على أن يتم بيعه لأنه سيتم استرجاع البيانات مهما حاولت.ورغم أن هناك طرقا عديدة من "تهيئة الجهاز" ومسحه أكثر من مرة، فإن المختص التقني يحذر من إمكانية استعادة البيانات.في وقت سابق، كشف "الحربي" عن مزايا التحديث الجديد في "سناب شات"، لافتا إلى أنه تم إلغاء خاصية الحظر.وأضاف: في التحديث الجديد لا يمكن حظر أي شخص فهو يستطيع رؤية سناباتك مهما حاولت منعه.وأشار إلى أنه في التحديثات السابقة إذا تم حظر أحد الأشخاص فلا يمكن الوصول إليه ولن يستطيع رؤية حسابك.في وقت سابق، كشف الخبير التقني سالم الحربي، عن تعطل تطبيق "سناب شات" في الوقت الحالي محذرا المستخدمين من أمر مهم.وأضاف: "انتبه لاتسجل خروج من حسابك حتى يتم حل المشكلة ولا تسلم حسابك لأي جهات أخرى غير موثوقة سناب".وأوضح "الحربي" أنه يتم الدخول إلى إعدادات البرنامج واختيار "كتم صوت المكالمات"، وبالتالي يتم تفعيل هذه الميزة.





