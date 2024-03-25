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صحيفة تواصل الالكترونية

بالدردشات الفردية والجماعية.. خطوات تثبيت أكثر من رسالة على واتساب

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عقب ميزة تثبيت الرسائل الفردية السابقة التي تم تقديمها في ديسمبر 2023، طرح تطبيق واتساب تحديثًا يسمح للمستخدمين بتثبيت رسائل متعددة في كل من الدردشات الفردية والجماعية.اضافة اعلان
وفي التفاصيل، فإنه مع التحديث الأخير يمكن للمستخدمين تثبيت ما يصل إلى ثلاث رسائل.

تثبيت عدة رسائل في واتساب:

1-افتح دردشة واتساب التي تحتوي على الرسالة التي تريد تثبيتها.
2- اضغط لفترة طويلة على الرسالة المطلوبة، سيؤدي ذلك إلى ظهور قائمة تحتوي على خيارات متنوعة.
3- حدد خيار "دبوس" من القائمة.
4- اختر مدة الدبوس: ستتمكن من الاختيار من بين 24 ساعة أو 7 أيام أو 30 يومًا.
5- كرر الخطوات من 2 إلى 4 لأي رسائل إضافية تريد تثبيتها (بحد أقصى 3).

تحكم مسؤولي المجموعة:

يتمتع مسؤولو الدردشة الجماعية بسلطة إدارة تثبيت الرسائل داخل مجموعاتهم ويمكنهم أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون حجز هذه الميزة لأنفسهم أو توسيعها لتشمل أعضاء المجموعة الآخرين.
كما تكمل هذه الإمكانية الجديدة الميزة الحالية المتمثلة في تثبيت الدردشات بأكملها، مما يسمح بتنظيم الرسائل وتحديد أولوياتها بشكل أفضل.
يذكر أنه بالرغم من إمكانية تثبيت النص والصور والاستطلاعات، إلا أنه لا يوجد حاليًا خيار لتثبيت الرسائل بشكل دائم.

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