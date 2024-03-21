واتساب يختبر ميزة تفريغ الملاحظات الصوتية.. تعرف عليها

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أعلن تطبيق التراسل الفوري عن بدء اختبار ميزة تفريغ الملاحظات الصوتية، المعروفة باسم "فويس نوت"، من دون ضرورة الاستماع إليها.

وكانت منصة واتساب أعلنت سابقاً أنها تختبر هذه الميزة على الأجهزة العاملة بنظام "آي أو أس" ولكن تم اكتشاف اليوم أن التجارب بدأت على أنظمة أندرويد أيضاً.



ميزة تفريغ الملاحظات الصوتية



طريقة تفعيل الميزة الجديدة



ووفقا لموقع "واتساب بيتا إنفو" الإلكتروني، تم تصميم هذه الميزة لتعزيز راحة المستخدمين الذين يفضلون قراءة النص على الاستماع إلى الملاحظات الصوتية، مما يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام.ويظهر من خلال اللقطة المأخوذة من التطبيق، مع الميزة التي يتم اختبارها، أن تطوير هذه الميزة تسير بسرعة وأن واجهتها باتت شبه مستعدة لكي يتم إطلاقها رسمياً.ولاستخدام ميزة إظهار الكلمات في الملفات الصوتية - الفويس نوت- ، يجدر بالمستخدمين تنزيل 150 ميغابايت من البيانات، من أجل فتح نافذة آمنة للتواصل بين خوادم هذه الميزة والمستخدمين.وسيستخدم واتساب نظام التعرف إلى الصوت من أجل تفريغ النص، في عملية تحدث بشكل آمن على أجهزة المستخدمين بدلاً من خوادم المنصة، ما يعني درجة أمان أفضل، وسرعة معالجة أكبر.وبمجرد تنزيل الحزمة الإضافية، ستدمج واتساب النص المفرغ إلى فقاعات الـ"فويس نوت"، مما يضمن أن المستخدمين يمكنهم قراءة الرسائل الصوتية بسهولة حتى في الحالات التي لا يمكنهم فيها تشغيل الصوت.