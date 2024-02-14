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صحيفة تواصل الالكترونية

خاصية جديدة في واتساب قريباً.. وداعاً لأرقام الهواتف

واتساب 2
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أعلن تطبيق التراسل الفوري "واتساب"، أنه يعمل على ميزة جديدة تسمح بالاستغناء عن أرقام الهواتف، واستبدالها بأسماء المستخدمين، للتسجيل في التطبيق منذ عدة أشهر.اضافة اعلان
ويوضح الخبراء، أن واتساب تعمل على هذه الميزة منذ مايو الماضي، مما جعل المستخدمين يتساءلون عن السبب الذي يجعل التطبيق يستغرق وقتاً طويلاً قبل طرحها.

واتساب وأرقام الهواتف


ولا يحب الجميع إعطاء رقم هاتفهم للآخرين. وإذا كنت تتواصل مع أصدقائك أو عائلتك أو زملائك في العمل الذين تثق بهم، فهذه ليست مشكلة كبيرة. ومع ذلك.
هذا ويعد تطبيق واتساب أيضاً موطناً للعديد من الأفراد غير الجديرين بالثقة الذين يحاولون الاحتيال على المستخدمين، ونشر حملات التصيد الاحتيالي، وسرقة البيانات، وما إلى ذلك، لذلك يرغب الكثيرون بإخفاء أرقام هواتفهم عن هؤلاء الأشخاص.
ويقترب تطبيق واتساب من تنفيذ هذا التغيير المنتظر، وفي لقطة الشاشة نشرها موقع WABetaInfo، يمكن أن نرى خيار "اختيار اسم المستخدم الخاص بي" ضمن قسم الملف الشخصي في الإعدادات.

الميزة في وضع التجريب


هذا وقد وقد تم رصد هذا الخيار في الإصدار التجريبي من تطبيق أندرويد برقم الإصدار 2،23،11،15، فيما يتحدث الخبراء، أن الميزة الجديدة ستظهر لجميع المستخدمين قريبا، بحسب موقع أندرويد هيدلاينز.

الخيار الجديد في تطبيق واتساب، متاح حالياً في بعض الاستخدامات التجريبية، ولكنه غير متاح للجميع. لذا، تأكد من الحصول على التحديث الأخير، ومعرفة ما إذا كان الخيار متاحاً لديك،

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