الأمن السيبراني يُحذر: ثغرة أمنية شديدة الخطورة بـ"جوجل"

أصدر
المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيرًا أمنيًا عالي الخطورة بخصوص تحديث
أمني على منتجات "جوجل كروم".
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الوصف
وأكد
أن الشركة أصدرت تحديثًا لمعالجة عددٍ من الثغرات في متصفح "Chrome" لنظام اندرويد.
ضرورة
تحديث المتصفح
ونصح
المركز الوطني بضرورة تحديث المتصفح إلى نسخة Chrome 116 (116.0.5845.172) لنظام Android.
معالجة
الثغرات في منتجات أندرويد
وحذر
المركز من وجود تهديدات في Android بعد إصدارها
التحديث الشهري لمعالجة عددٍ من الثغرات في منتجاتها.
الإجراءات
الوقائية
وأوصي
المركز بتحديث نظام التشغيل "Long Term Support Channel" إلى
114.0.5735.338 "Platform Version: 15437.75.0" حيث أصدرت Google توضيحًا للتحديثات اللازمة عبر الرابط (اضغط هنا
).