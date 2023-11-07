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"نسخ النصوص من الصور" في أجهزة الأندرويد.. ميزة جديدة من "جوجل"

جوجل
جوجل
أ أ

تعمل شركة "جوجل" على ميزة جديدة تتيح للمستخدمين "مسح النصوص" من الصور الموجودة في "المعرض" عبر تطبيق " جي بورد" في نظام أندرويد، وفقًا لموقع "9to5Google" المتخصص.اضافة اعلان

استخراج النص من الصور من كاميرا الهاتف 

وعلى غرار الطريقة التي يمكن بها لتطبيق "لينس" التعرف على الأحرف النصية من الصور، تستخدم الميزة الجديدة من جوجل "التعرف البصري على الأحرف" لاستخراج النص من الصور من كاميرا الهاتف وتتيح للمستخدمين لصقه أينما يريدون.

طريقة عمل الميزة الجديدة 

وستظهر الميزة الجديدة جنبًا إلى جنب مع مفتاحي التبديل الحاليين "الترجمة" و"التدقيق اللغوي". ويؤدي النقر عليها إلى فتح عدسة الكاميرا في النصف السفلي من الشاشة ويتيح للمستخدمين الاختيار من صورة موجودة أو النقر على صورة جديدة.
ومع ذلك، فإنه يتطلب من المستخدم منح "جي بورد" حق الوصول إلى كاميرا الجهاز، بحسب ما أوردت صحيفة "البيان" الإماراتية.

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